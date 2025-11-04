Страхотна идея, превърната в страхотен продукт - и въпреки това финансовите резултати не са добри. Подготвя се нов рунд за набиране на капитал, а инвеститорите задават неудобния въпрос как компанията ще оправдае доверието им. Ситуацията е типична за много стартъпи както по света, така и у нас.

Когато фокусът е изцяло върху разработваният продукт или услуга, доброто финансово управление звучи като подробност... докато не се окаже незаобиколимо условие за растеж. Обособяването на CFO с експертно звено около него е очевиден вариант - но изисква време и средства, с които стартиращите компании хронично не разполагат. Затова и все по-голям процент от тях прибягват до услуги тип "финансов директор под наем".

Не само на Запад, но и у нас.

"Идеята е малки до средни бизнеси да получат финансовата експертиза когато им е нужна, за колкото време им е нужна. Това се различава от традиционната роля на финансовия директор - за нея наемаш човек с експертиза, който е на постоянен трудов договор в компанията. Това е времеви ресурс за намирането и обучаването му, както и финансов ресурс за по-дълъг период, който в подобен тип стартъпи е излишен в дългосрочен план", обясни в студиото на Money.bg Миладима Лалева, бизнес партньор във VEDA Finance.

"Финансовият директор под наем" започва работата си с анализ на ситуацията и изясняване какви са приоритетите на клиента - оформяне на инвеститорски рунд, планиране на бюджет, създаване на цялостна стратегия или подобряване на различни процеси.

По думите ѝ част от работата е и "финансовото образоване" на клиентите - като отправна точка е въпросът защо не е достатъчно една компания да има изрядно счетоводство, за да може да се похвали с добро финансово управление.

"Ако счетоводството прави ретроспекция на това, което се е случило досега, то финансовата функция, стратегия и управление стъпва на тези данни, превръща ги в план, на база на който бизнесът може да взема решения", обясни тя.

В противен случай бизнесите са изправени пред ситуация, в която нямат яснота каква да бъде следващата им стъпка, могат ли да си позволят определени инвестиции и как да представят плановете си пред инвеститорите.

Тук проблемът не е само в така характерното за стартъпите "изгаряне" на финансиране, "но освен като финансов ресурс, също и като време и капацитет на самия предприемач - често е само един основател и неговата идея е да развива идеята си. В същото време той знае, че трябва да прави някакви неща чисто финансово и това го разфокусира от неговата истинска цел".

VEDA Finance стъпва на 15-годишния опит на групата VEDA, която предлага различни счетоводни, правни, организационни и финансови услуги. За момента CFO-as-a-Service в България използват технологични компании: "Портфолиото на VEDA включва над 400 компании, които са от стартъпи до еднорози. Те реално имат и най-голяма нужда от финансов директор "под наем".

Миладима Лалева обаче вижда потенциал в услугата и при по-големи бизнеси, като по думите ѝ консултантите са помагали на компании да намерят и обучат подходящите кадри за финансовия си отдел: "Удобството е, че могат да получат резултат в рамките на месец, през който ние влизаме и им помагаме, което, ако тръгнат да си търсят човек за ролята, ще им отнеме доста по-дълъг период от време".

Този модел на "частични" услуги е използваем и в сфери като маркетинга и организационните дейности, които са нужни на стартъпите, но не могат да заделят постоянен ресурс за тях.

Целия разговор гледайте във видеото!