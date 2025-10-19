Рекорден брой фонд мениджъри в САЩ смятат, че акциите на технологичните компании като цяло са надценени на фона на бума около изкуствения интелект и се намират в състояние на "финансов балон". Това сочи проучване на инвестиционната банка Bank of America, части от което публикува Bloomberg.

Посоченото проучване е проведено от 3 до 9 октомври, като в него са участвали фонд мениджъри, управляващи активи на обща стойност около 400 милиарда долара.

54% от анкетираните смятат, че акциите на технологичните компании "изглеждат твърде скъпи". По данни на Bloomberg, това е рекорден дял на подобни отговори в последните проучвания на финансовите пазари, правени от Bank of America. Само преди месец почти половината от анкетираните в подобно проучване не бяха съгласни със становището, че ценните книжа на технологичните компании могат да бъдат надценени.

Участниците в проучването посочват евентуална рязка корекция (надолу) на финансовия пазар, като най-високия риск за инвеститорите. Следващите по значимост рискове за инвеститорите са свързани с връщане към висока инфлация, опасения относно загубата на независимост на Федералния резерв, както и понижение на курса на долара.

Агенцията отбелязва, че независимо от посоченото, инвеститорите са склонни да влагат средства в американски активи, което отразява оптимизма им относно перспективите пред американския фондов пазар. Освен това, опасенията относно евентуалното настъпване на икономическа рецесия в САЩ, са на най-ниското си ниво от 2022 г. насам.

Bloomberg цитира и данни, според които има пореден пик в медийните публикации относно заплахата от корекция на борсовия пазар поради "финансов балон", предизвикан основно от бума около изкуствения интелект. Миналата седмица дори Банката на Англия, която е Централната банка на Великобритания, предупреди за такава заплаха.

В същото време Bloomberg цитира анализатори от американската инвестиционна банка Goldman Sachs, които смятат, че е "твърде рано да се тревожим за "балон" на пазара при борсово търгуваните технологични компании".

