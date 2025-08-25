В Китай започна строителството на първия в света подводен център за данни, предназначен за изкуствен интелект (ИИ). Новият обект се строи на около 10 км от бреговете на най-големия китайски град Шанхай и почти изцяло ще се захранва от вятърна енергия, съобщава Live Science.

Проектът на стойност 223 милиона долара се изпълнява от компанията Hailanyun. Първата фаза включва 198 сървърни стелажа, което е еквивалентно на около 792 ИИ-сървъра. Планирано е центърът да бъде въведен в експлоатация през септември тази година.

По оценки на разработчиците, капацитетът на центъра за данни ще бъде достатъчен, за да може за денонощие да изпълнява работата по нивото на обучение на модела GPT-3.5.

За едно от основните предимства на новия обект, се смята използването на морска вода за охлаждане на оборудването. По думите на представители на Hailanyun, това дава възможност да се намали потреблението на електроенергия с поне 30% в сравнение с наземните центрове за данни с подобен капацитет.

Експерти същевременно предупреждават за възможни рискове за морските екосистеми, както и за потенциална уязвимост на подводните съоръжения от външни атаки. От Hailanyun обаче твърдят, че въздействието върху околната среда е сведено до минимум.