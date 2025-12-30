SoftBank Group се договори да придобие DigitalBridge - американски инвеститор в центрове за данни и телекомуникационна инфраструктура - за приблизително 4 млрд. долара. Това е поредната голяма стъпка в серията сделки, движени от амбициите на Масайоши Сон в сферата на изкуствения интелект, предава Financial Times. Основателят и главен изпълнителен директор на японския конгломерат залага изцяло на убеждението си, че AI ще промени фундаментално бизнеса и обществото - и ще се превърне в ключов двигател за растежа на SoftBank.

В центъра на тази стратегия стои мащабната инвестиция в OpenAI, както и партньорството на SoftBank с Oracle и други компании по проекта Stargate - огромна инфраструктурна инициатива, която цели да осигури изчислителна мощ за създателя на ChatGPT.

DigitalBridge управлява активи за над 100 млрд. долара, включително центрове за данни, мобилни телекомуникационни кули и оптични мрежи. По думите на Сон, придобиването ще "подсили основата за следващото поколение центрове за данни за изкуствен интелект", част от стремежа му към това, което той нарича "изкуствен свръхинтелект".

"С трансформацията на цели индустрии чрез AI ще са необходими все повече изчислителни ресурси, свързаност, енергия и мащабируема инфраструктура", подчерта Сон.

Главният изпълнителен директор на DigitalBridge Марк Ганзи определи изграждането на AI инфраструктура като "една от най-значимите инвестиционни възможности на нашето поколение". Ганзи е добре познато име в телекомуникационния сектор. Той е основател на Global Tower Partners - инфраструктурна компания, продадена през 2013 г. за 4,8 млрд. долара.

Според условията на сделката SoftBank ще плати по 16 долара в брой за акция на DigitalBridge - с около 15% над последната пазарна цена. Това оценява компанията на приблизително 4 млрд. долара, включително дълга ѝ. Очаква се сделката да бъде финализирана през втората половина на 2026 г., след получаване на всички регулаторни одобрения. Ганзи ще остане начело на DigitalBridge, която ще функционира като самостоятелно управлявана платформа.

Акциите на SoftBank почти удвоиха стойността си през 2025 г. на фона на активната AI експанзия на Сон. През последните два месеца обаче книжата поевтиняха с около една трета заради опасения от балон в сектора и въпроси около способността на групата да финансира мащабната си инвестиция в OpenAI. В началото на ноември SoftBank продаде целия си дял в Nvidia за 5,8 млрд. долара, за да осигури средства за нови сделки.

Финансовият директор на групата Йошимицу Гото заяви миналия месец, че SoftBank ще трябва да се раздели с част от съществуващите си активи, за да финансира очаквани инвестиции в OpenAI за над 30 млрд. долара.

Въпреки това темпото на сделките не намалява. През октомври SoftBank се договори за покупката на роботизираното подразделение на ABB за 5,4 млрд. долара и обсъжда разширяване на инвестицията си в британския стартъп за автономно управление Wayve. Сон също така се съгласи да вложи 2 млрд. долара в изпитващия затруднения американски производител на чипове Intel - още един знак за близките му отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Големите инвестиционни фондове все по-активно изграждат портфейли от центрове за данни, за да се възползват от бума на изкуствения интелект. Заради трудността да се създава подобна инфраструктура от нулата, често се стига до придобивания на специализирани компании. По-рано тази година Ares финализира покупката на международния бизнес на GLP Capital Partners, а конкурентният фонд Blue Owl придоби инвеститора в дигитална инфраструктура IPI Partners.