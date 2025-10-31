Масайоши Сон, основател и главен изпълнителен директор на SoftBank Group, стана най-богатият човек в Япония, след като състоянието му нарасна с почти 250% през тази година и достигна 55,1 милиарда долара към края на октомври 2025 г., съобщават световните агенции.

Това го изкачи над ритейл милиардерът Тадаши Янаи, който дълго време държеше първото място в класацията на най-богатите японци.

Причината за този значителен ръст е агресивната инвестиционна стратегия на Сон в сферата на изкуствения интелект. SoftBank направи ключова инвестиция от 30 милиарда долара в OpenAI — компанията, стояща зад ChatGPT, която наскоро беше оценена на около 500 милиарда долара и която готви IPO на ниво 1 трилион долара.

Инвестицията беше направена на няколко вноски през годината, като през октомври бордът на SoftBank одобри последната част от сумата, която зависи от по-нататъшна корпоративна реорганизация на OpenAI.

Освен OpenAI, SoftBank инвестира мащабно и в други проекти, свързани с AI. Компанията участва инициативата Stargate за изграждане на модерни центрове за данни и инфраструктура за изкуствен интелект в САЩ, в сътрудничество с партньори като Oracle и фонда MGX от Абу Даби.

Освен това, SoftBank придоби бизнеса с роботи на ABB за 5,4 милиарда долара и пое значителни дялове в Intel, Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

От стратегическа гледна точка, Сон се отчита и като един от ключовите чуждестранни партньори на американския президент Доналд Тръмп. По време на визитата на държавния глава в Япония Сон обяви планове за инвестиции на стойност 100 милиарда долара в САЩ, което подчертава неговото желание да разшири влиянието на SoftBank и да участва активно на американския пазар.

За да финансира тези големи проекти, SoftBank предприе една от най-големите фондови емисии в своята история, набирайки около 24 милиарда долара чрез облигации и заеми, предназначени специално за развитие на AI.

Масайоши Сон започва кариерата си през 1981 година като дистрибутор на компютърен софтуер и постепенно изгражда гигант, инвестирайки рано в компании като Alibaba и осигурявайки изключителни права за продажба на iPhone в Япония.

Въпреки че през годините е минавал през значителни финансови колебания, днес той преживява най-големия си успех благодарение на AI сектора.