Revetas Capital започна строителството на нова логистична сграда клас "А" в рамките на бизнес парка Sofia Airport Center (SAC) в София. Проектът разширява логистичната платформа на един от най-големите бизнес комплекси в столицата, разположен в близост до летище "Васил Левски" София. Проектът идва на фона на ограничено предлагане на първокласни складови площи в столицата.

Строителството на сграда B04 беше официално стартирано на 16 март. Новият обект ще добави около 5700 кв. м брутна отдаваема площ, от които близо 5000 кв. м логистични площи и около 700 кв. м офиси.

Завършването е планирано за февруари 2027 г.

Сградата е проектирана за логистични и индустриални наематели и ще включва модерни инсталации, самостоятелни системи за пожарна безопасност. Към това се добавя и нова вътрешна пътна инфраструктура, която ще подобри достъпа до логистичната зона на комплекса.

Към момента около 65% от строящите се площи са отдадени под наем в аванс, като се водят преговори с компании от секторите логистика, дистрибуция, спедиция и леко производство.

Това не е изненада, тъй като съществуващите складови площи в Sofia Airport Center са изцяло заети.

От международната инвестиционна платформа Revetas посочват, че проектът е част от по-голяма стратегия за развитие на логистичен кампус в рамките на комплекса, който разполага със значителен резерв за ново строителство.

"Сграда B04 е първата стъпка от по-широкото развитие на логистичната зона в Sofia Airport Center. Комплексът разполага с около 6 хектара терени с потенциал за изграждане на приблизително 57 000 кв. м допълнителни складови и логистични площи клас "А". При рекордно ниски нива на незаетост и ограничено ново предлагане на пазара моментът за активиране на този потенциал е особено подходящ", коментира Влад Драгоеску, партньор и ръководител "Управление на портфейли за ЦИЕ" в Revetas Capital.

Sofia Airport Center е изграден върху терен от около 120 декара с приблизително 47 000 кв. м отдаваема площ. Комплексът включва офисни, търговски и логистични сгради, както и около 9000 кв. м озеленени площи. В момента в него има над 16 000 кв. м складови площи и около 17 000 кв. м офиси и търговски обекти, като проектът е сертифициран по стандарта LEED Gold.