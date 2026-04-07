Властите в Узбекистан готвят мащабно освобождаване на държавни имоти, след като решиха почти да наполовина намалят площта на един служител в администрацията. Мярката може да изкара на пазара около 4,9 млн. кв. м свободен ресурс, който да бъде насочен към продажба и отдаване под наем.

Планът предвижда средната площ на служител в държавните институции да бъде свита от 27 до 12-15 кв. м. Освен че ще освободи значителен обем активи, ходът цели и намаляване на разходите за поддръжка и комунални услуги - хроничен проблем за раздутия публичен сектор.

Предложенията са били представени пред президента Шавкат Мирзийоев като част от по-широка стратегия за ограничаване на държавното присъствие в икономиката и ускоряване на приватизацията. Сред ключовите идеи е и въвеждането на единна система за управление на държавната собственост в регионите.

Държавата все още е ключов играч

Въпреки непрекъснатите опити за реформи, държавата продължава да има сериозна тежест, като заема около 42% от икономиката, при 1685 предприятия с държавно участие.

През последната година са приватизирани активи за близо 30 трилиона сума (приблизително €2,2 милиарда), което е донесло над 10 трилиона сума приходи в бюджета (около €740 милиона). Продажбите на земя достигат още 6 трилиона сума (около €440 милиона).

Паралелно е въведена система за финансово стимулиране на приватизацията, при която част от приходите остават на местно ниво. Държавните компании са внесли 49 трилиона сума дивиденти (около €3,6 милиарда), а броят им е намалял с 60% за последните 5 години.

Зад числата обаче остават структурни проблеми. Само за година 362 държавни предприятия са определени като неефективни.

Липсата на достатъчно дигитални инструменти и използване на AI при анализа допълнително утежнява ситуацията. През 2024 г. 451 затруднени компании са натрупали загуби за 14 трилиона сума (около €1 милиарда), а година по-късно 362 дружества отчитат загуби за още 4 трилиона сума (около €300 милиона).

Повече активи, но и повече въпросителни

Сред следващите стъпки е затягане на изискванията към новите собственици, особено по отношение на запазването на работните места, внедряването на технологии и повишаването на ефективността.

В същото време правителството признава, че приватизацията все още страда от липса на достатъчно аналитичен подход. Затова се планира преминаване към секторен модел, който да включва оценка на ефектите върху икономиката и конкуренцията.