Проектът за изграждане на атомна електроцентрала в Узбекистан може да генерира поръчки за руската индустрия за десетки милиарди долари, като само малките реактори в него могат да донесат до 2 трилиона рубли (около $24,7 милиарда) и да създадат около 1000 работни места. Това заяви генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов.

По думите му икономическият ефект за Русия ще бъде значителен, като проектът има и силен мултипликативен ефект - до 1,5 рубли възвръщаемост на всяка вложена по време на строителството и до 2 рубли в етапа на експлоатация.

Междувременно узбекската агенция "Узатом" и "Росатом" подписаха пътна карта за сътрудничество и допълнение към договора за изграждане на централата, с което проектът официално навлиза във фаза на реализация. Първите строителни дейности, включително изливане на бетон, вече са започнали в Джизакска област.

Източник: Росатом

Какво представлява проектът?

Новата конфигурация на проекта предвижда изграждането на 4 енергоблока - 2 с реактори ВВЕР-1000 от поколение III+ с мощност по 1 GW и 2 с малки реактори РИТМ-200Н с мощност по 55 MW. Общата инсталирана мощност ще достигне 2110 MW. Първоначалният план предвиждаше 6 малки реактора.

Според Лихачов проектът ще ангажира широк кръг руски компании - както държавни, така и частни. От узбекска страна подчертават, че приоритет остава безопасността, а не минимизирането на разходите. "Тук не става дума да направим проекта по-евтин, а да го оптимизираме, при стриктно спазване на всички стандарти", коментира директорът на "Узатом" Азим Ахмедхаджаев.

Двете страни са се договорили и за локализация на част от дейностите в Узбекистан, като на този етап делът й е около 29-30%. Всички материали, използвани в проекта, ще преминават през задължителни лабораторни проверки.

По-рано беше съобщено, че стойността на малката атомна централа може да бъде под $1 милиарда, като финалната цена ще бъде фиксирана в договора. Проектът ще се финансира основно от узбекския държавен бюджет, като в предходни етапи се обсъждаше и участие на външни инвестиции и китайски кредити.

Централата ще използва реактори РИТМ-200Н - технология, прилагана досега в атомни ледоразбивачи, но все още без реализирана наземна версия. Узбекистан ще стане и първата страна, която комбинира малка и голяма АЕЦ на една площадка.

За проекта не е провеждан международен търг.