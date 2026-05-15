Гръцките власти инвестират близо €4 милиарда в шест големи пътни проекта, които трябва да запълнят пропуските в инфраструктурата на южната ни съседка, съобщава Ekathimerini. Гръцкото Министерството на транспорта и инфраструктурата определи тези проекти като водещи. Сумата за разходите не включва важни, но по-мащабни пътни работи, според специализирания уебсайт ypodomes.com.

Шестте проекта са:

Северна Критска магистрала (BOAK), която в момента е най-големият нов затворен магистрален проект в Европа

Завършването на магистрала E65

Проект за надлез на околовръстния път на Солун

Околовръстният път на Халкида

Пътната ос Бралос-Амфиса

Проектът Янина-Какавия, удължаващ Йонийската магистрала на албанската граница

Завършването на магистрала BOAK ще помогне значително за подобряване на пътната безопасност на най-големия остров на Гърция, тъй като настоящият път, минаващ по северното крайбрежие на Крит, отдавна е известен с броя на инцидентите по маршрута си. Завършването на E65, преминаващ диагонално през централна и северна Гърция, значително ще намали времето за пътуване до северозападната част на страната.

Проектът за естакада в Солун ще спомогне за намаляване на задръстванията по околовръстния път на втория по големина град, който обслужва и трафика от запад и юг на изток, по протежение на магистрала Егнатия. Оста Бралос-Амфиса ще намали значително пътуванията от град Ламия до моста Рио-Антирио и по-нататък до западния Пелопонес.

Гърция строи най-сложната си магистрала на остров Крит, като именно този е един от най-значимите инфраструктурни проекти в страната.

Инвестицията представлява напълно ново трасе, проектирано по стандарти, близки до основните европейски магистрални коридори, с контролирани входове и изходи, разделени платна и комплексна инженерна инфраструктура. Това превръща проекта не просто в транспортна инвестиция, а в цялостно препроектиране на начина, по който се движи островът по оста запад-изток.