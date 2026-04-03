Американският технологичен концерн Microsoft обяви, че ще инвестира 1,6 трилиона йени (около 10 милиарда долара) в Япония в периода 2026-2029 г. Средствата ще бъдат вложени в разширяване на инфраструктурата за изкуствен интелект и задълбочаване на сътрудничеството в областта на киберсигурността, съобщи Reuters.

Инвестицията включва и план за обучение на 1 милион инженери и разработчици до 2030 г., съобщиха от компанията. Инвестицията беше оповестена по време на посещение в Токио на заместник-председателя и президент на Microsoft Брад Смит.

От компанията посочват, че инициативата е в съответствие със стратегията на министър-председателя Санае Такаичи за стимулиране на икономическия растеж чрез развитие на стратегически технологии, като същевременно се гарантира националната сигурност.

Microsoft ще си сътрудничи с местни компании, сред които SoftBank и Sakura Internet, с цел разширяване на изчислителния капацитет за изкуствен интелект в страната. Това ще даде възможност на японски компании и държавни институции да съхраняват чувствителни данни на местна територия, като същевременно използват облачните услуги на Microsoft Azure.

Компанията ще разшири и партньорството си с японските власти в областта на киберсигурността, включително чрез обмен на информация за киберзаплахи и превенция на престъпления.

По данни на Microsoft, прилагането на технологии за изкуствен интелект в Япония се ускорява от 2024 г. насам, като около един на всеки пет души в трудоспособна възраст вече използва инструменти с генеративен изкуствен интелект.

Същевременно правителствени прогнози сочат, че Япония може да има проблем с недостиг от над 3 милиона специалисти в областта на изкуствения интелект и роботиката до 2040 година.