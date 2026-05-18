Money.bg публикува пазарен анализ на компанията за продажба на имоти New Estates без редакторска намеса.

Пазарът на недвижими имоти в България навлезе в 2026 година с ясно изразена пауза след рекордната активност от предходните години. Затишието е логична последица от няколко едновременно действащи фактора: приключилото присъединяване на България към еврозоната на 1 януари 2026 г., изчерпване на натрупаното търсене от 2024-2025 г. и задълбочаващата се селективност сред купувачите.

Данните на Агенцията по вписванията за първото тримесечие на 2026 г. показват 38 154 вписани покупко-продажби в цялата страна - с 15.5% по-малко от Q1 2025, когато бяха регистрирани 45 144 сделки. Важно е обаче да се разграничи краткосрочното нормализиране от структурна слабост. Интересът към ново строителство остава висок, а купувачите не са изчезнали, те стават по-взискателни и по-информирани в своя избор.

Стабилен пазар, по-селективни купувачи

"Въпреки свиването на общия обем сделки, пазарът не демонстрира признаци на дълбока криза. По-точното описание е преход от количествен към качествен растеж", коментира Красимир Джамбазов, търговски директор на New Estates, специализирана в продажбата на ново строителство и цялостно управление на проекти.

Процесът от първо запитване до подписан договор се е удължил с около 15-25% спрямо предходната година. Купувачите провеждат повече огледи, сравняват по-задълбочено проекти и локации и все по-често включват в процеса консултант или цялото семейство. Тази промяна не е признак на колебание, тя е белег на по-зряло потребителско поведение.

Едно от по-новите явления, което се оформя до момента, е нарастващото договаряне на крайните цени. В условията на по-внимателни купувачи и забавен темп на сделките, инвеститорите и продавачите все по-често демонстрират гъвкавост. Наблюдава се най-вече при проекти, чието позициониране или концепция не отговарят в пълна степен на актуалното търсене. Добре позиционираните проекти с ясна концепция и доказан инвеститор запазват цените си.

Инфлация, геополитика и ценови натиск

Инфлационният натиск, подхранван от геополитическата нестабилност и продължаващите конфликти в Украйна и Близкия изток, остава структурен фактор за имотния пазар. Поскъпването на суровини, енергоносители и труд се отразява пряко върху строителните разходи, а оттам и върху крайните цени на жилищата в новото строителство.

В някои столични квартали цените вече надхвърлят 2 500 евро/кв.м., а при ново строителство на премиум локации прагът от 3 000 евро/кв.м. вече не е изключение.

Нарастващите изисквания за енергийна ефективност като фотоволтаични системи, зарядни станции за електромобили и интелигентни системи за управление се добавят към разходите на инвеститора, но и се превръщат в базово очакване от страна на купувачите. Именно тук се проявява разликата между масовия и добре позиционирания сегмент - последният поддържа цените, докато при по-слабо диференцираните проекти се стига до договаряне.

"Очаквам плавен и устойчив ръст на цените, движен от обективни фактори - поскъпване на строителните материали и растящи разходи за труд. Технологично обезпечените сгради постепенно ще се превърнат в новия стандарт." добавя Джамбазов.

Красимир Джамбазов, търговски директор на New Estates

Лихвените проценти и ипотечното финансиране

Лихвената среда остава един от ключовите фактори, определящи достъпността на жилищата и динамиката на търсенето. На фона на общия спад в броя на сделките с 15% спрямо Q1 2025 г., данните за ипотечното финансиране разкриват важна структурна особеност. Броят на покупко-продажбите, реализирани с ипотечен кредит, остава практически непроменен: 13 706 сделки в страната, или с едва 47 повече спрямо същия период на миналата година.

Това означава, че свиването на пазара се дължи преди всичко на отдръпването на купувачите със свободни парични средства, докато тези, разчитащи на банково финансиране, продължават да бъдат активни. Делът на ипотечните сделки нараства от 30.3% в Q1 2025 г. до 36% в Q1 2026 г. на национално ниво.

В София картината е още по-ясно изразена. Делът на покупките с ипотека в столицата достига 65% в Q1 2026 г., спрямо 59% година по-рано. Това потвърждава, че банковото финансиране се е превърнало в доминиращ механизъм за достъп до имотния пазар, особено в сегмента на ново строителство.

За инвеститорите и крайните купувачи това означава, че пазарът не е замръзнал, той се е пренаредил. Активният купувач днес е този, който е подготвен с предварително одобрен кредит и ясен финансов план. В тази среда ролята на консултанта вече включва и съдействие при оптималното структуриране на сделката.

Поведението на купувачите и новите критерии при избор на имот

Купувачът от 2026 г. взима решенията си по коренно различен начин от преди няколко години. Стандартният подход "колкото повече квадратура на по-ниска цена" отстъпва място на по-холистична оценка. Днешният купувач оценява функционалността на разпределението, качеството на общите части и прилежащата среда, инфраструктурния контекст, енергийната ефективност и дори социалната среда - кой ще бъде съседът и каква общност се изгражда в проекта.

Работата от вкъщи промени фундаментално разбирането за жилищното пространство. Търсенето на т.нар. "трета стая" нарасна значително. Тя вече се разбира широко като home office, детска стая, гостна или многофункционално помещение. Новите проекти отговарят на това търсене чрез по-гъвкави разпределения и по-ефективно използване на площта.

В среда на по-сложни решения и удължен процес, ролята на специализирания консултант значително нарасна. Купувачите търсят не просто достъп до обяви, а партньор, който да ги преведе през процеса, да филтрира информацията и да ги насочи към проекти, отговарящи на реалните им нужди.

Кои проекти се реализират по-успешно и защо?

Пазарната диференциация между проектите се задълбочи осезаемо. Вече не е достатъчно просто да предложиш квадратура на конкурентна цена. Проектите, реализиращи се с пълен успех в Q1 2026, споделят няколко общи характеристики.

Локацията остава водещ фактор, но вече не е достатъчна сама по себе си. Добрата транспортна свързаност, развитата инфраструктура и близостта до услуги и образователни институции са задължителна основа. Кварталите с незавършена инфраструктура срещат по-силно договаряне.

Етапът на строителство влияе пряко върху скоростта на вземане на решение. Проектите с напреднал строеж или вече завършени сгради се реализират с по-малко колебание. Покупките "на зелено" изискват по-голямо доверие в инвеститора и по-ясни гаранции.

Ценовото позициониране трябва да е в синхрон с реалното търсене. Надценените имоти остават непродадени или водят до по-съществено договаряне.

Репутацията на инвеститора придобива все по-голямо значение. Финансовата стабилност, прозрачността и предходните реализирани проекти са ключови при вземането на решение за покупка, особено в среда на по-внимателни и по-информирани купувачи.

Пазарът на ново строителство в София ще остане активен, но ще продължи да се развива по логиката на селекцията. Няколко структурни тенденции изглеждат трайни: задълбочаваща се диференциация между качествени и масови проекти; нарастващо значение на енергийната ефективност като базово изискване; по-дълги процеси на вземане на решение; намаляване на спекулативните сделки и нарастване на дългосрочните инвестиции.

"2026 г. няма да бъде година на еуфория, а на избор. Купувачите ще плащат, но само когато виждат смисъл и качество зад цената." обобщава Красимир Джамбазов, търговски директор на New Estates.