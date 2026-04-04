Азербайджан е от търсените от руснаци дестинация за туризъм, но наред с това, нараства и инвестиционният интерес в имоти. По данни на Държавната служба за недвижими имоти на страната, на пазара на имоти в Азербайджан, руснаците са най-големите чуждестранни инвеститори, пише РБК.

"Търсенето се основава на няколко фактора: стабилната икономическа ситуация в страната, нарастващото вътрешно потребление и туризъм, както и активността по големи строителни проекти в столицата Баку и крайбрежната зона", обяснява Филип Шраге, главен изпълнителен директор на компанията Kronung. "Наблюдаваме продължаващ ръст на цените и възраждане в сегментите на новопостроените и курортните недвижими имоти, което прави пазара привлекателен за регионалните инвеститори и играчи от съседните страни."

Факторите, които стимулират търсенето, включват също високото класиране на Азербайджан в индекса Doing Business и положителните перспективи за икономически растеж на страната през следващите години. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) прогнозира икономически растеж на Азербайджан от 2% през 2026 г. и 2,5% през 2027 г.

Експерти на CMWP потвърждават големия инвестиционен интерес на руснаци към азербайджанските недвижими имоти. "Спецификата на азербайджанския пазар на недвижими имоти е в неговата висока зависимост от институционалния статус на предприемачите и уникалните законови ограничения за чужденците. Затова само големи ключови играчи гарантират сигурност на инвестициите - например в масовото жилищно строителство това е Kristal Absheron, а в курортните недвижими имоти компанията Agalarov Development," отбелязват от CMWP.

Шефът на агенцията за луксозни недвижими имоти Nika Estate, Виктор Садигов, посочва комплекса Sea Breeze потроен от Agalarov Development като акцент в продажбите. Според експерта, съществуването на проект от този калибър до голяма степен стимулира инвестиционния интерес към Азербайджан. Мащабният курорт, който заема 750 хектара крайбрежна земя в първата си фаза, включва повече от 50 недвижими имоти (както завършени, така и недовършени), свързани със съответната инфраструктура. Като много важни строителни проекти проекти, Садигов определя и White City и Port Baku, които поддържат стабилно търсене от инвеститори.

Като цяло, експертите отбелязват пред РБК, че луксозните курортни недвижими имоти в Баку показват по-висок ръст на цените през последните години, отколкото на пазари, популярни сред руснаците, като Москва, Сочи, Тайланд и ОАЕ. "Прагът" за влизане във висококачествени проекти остава достъпен и може да започне от 6 милиона рубли, а сегментът на курортните недвижими имоти достига 12-14% годишна доходност, демонстрирайки по-висока възвращаемост от средната не само за Баку, но дори в сравнение с руския пазар на търговски недвижими имоти", заключава Антон Агапов, заместник-генерален директор на веригата апартхотели YES.

Алексей Летуновски, ръководител на отдел "Проектно консултиране и управление на данни" в CMWP Uzbekistan отбелязва, че един частен чуждестранен инвеститор за пазара на недвижими имоти в Азербайджан е препоръчително да се съсредоточи върху партньорство с надежден голям играч, който може да гарантира, чрез международната си репутация, че ще обслужва интересите на купувача.

"За средностатистическия инвеститор разумна насока е да търси проекти с ясен оперативен модел и прозрачна история", добавя Филип Шраге, генерален директор на Kronung. "Трите най-обещаващи зони за инвестиции в курорти в Азербайджан, са: крайбрежната зона около Баку, Северното крайбрежие и курортните дестинации, както и някои планински места."