Първо място в региона по недоволство от размера на заплатите и по спад на покупателната способност на фона на несигурност за работното място и активно търсене на алтернативи. Такава картина рисува за България ново проучване на платформата wherewework, проведено в 5 държави от Централна и Източна Европа - освен нашата страна участват Румъния, Молдова, Гърция и Унгария.

В периода от 30 март до 30 април онлайн са събрани 1691 отговора от български професионалисти от цялата страна и от всички основни индустрии, нива на опит и възрастови групи.

Цели 62,4% от отговорилите са недоволни от текущото си възнаграждението си, което е най-високият резултат в негативната класация. От тях 22,5% са "силно недоволни". Близо 60 на сто смятат, че не получават справедливо възнаграждение, а почти толкова са тези, според които заплатата им е под пазарното ниво за хора с техния опит.

Цели 28,9% смятат, че се нуждаят от над 30% ръст на възнаграждението, още толкова - между 21% и 30%.

За контекст тук важно е да се посочи, че 54,3% от запитаните получават 500 и 1500 евро месечно, което е твърде нерадостната територия между минималната и средната заплата у нас по данните на НСИ. Колко адекватна на реалността е тази средна заплата, измервана по начина, по който се измерва в момента, е видимо по факта, че 52% от анкетираните признават, че доходите им покриват единствено основните им нужди.

Трима от всеки четирима респонденти отчитат спад на покупателната си способност през последните 12 месеца, като за 45,7% той е значителен. "Според 54.9% основната причина за това, че заплатата им не е успяла да настигне увеличението на разходите за живот, а 23.1% посочват значително повишение на ежедневните разходи", пишат авторите на изследването.

Над 75% от българските професионалисти изразяват "известна степен на тревога" по отношение на възможни съкращения в своите компания или сектор, като близо 40 на сто се чувстват несигурни за позицията си през следващите 12 месеца.

37 на сто от българите в момента активно търсят нова работа, а други 25,4% биха направили промяна в рамките на следващите 6 месеца "при много добра възможност". Водещ фактор е по-високата заплата с гигантска преднина пред възможностите за развитие, стабилността и чак накрая е по-добрата работна среда.