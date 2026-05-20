Провеждащите се в момента преговори между представители на Samsung Electronics и на най-големия профсъюз на компанията са се провалили и това заплашва бизнеса с чипове на технологичния гигант. Причината: опасност от мащабна стачка на работниците, която може да наруши производствения процес на най-големия производител на чипове за памет в света, предава Bloomberg.

Всеобщо спиране на работата е предвидено в утрешния 21 май, след като ръководството на компанията отхвърли предложение за посредничество, което беше прието от профсъюза. Междувременно акциите на Samsung поевтиняха с до 4,4%.

Провалът на преговорите излага на риск не само Samsung, ами и глобалната верига за доставки на технологии, тъй като Samsung е най-големият световен доставчик на чипове, ползвани в устройства от сървъри за центрове за данни до смартфони и електромобили. Компанията също така е изправена пред перспективата за забавяне на производството, както и за усложнения при разработването на полупроводниците на компанията от следващо поколение.

Спорът подчертава засилващите се напрежения в Южна Корея, тъй като работниците настояват за по-голям дял от печалбите, които компании като Samsung и SK Hynix извличат от глобалния бум на AI инфраструктурата.

Синдикатът изисква Samsung да премахне съществуващия таван на бонусите, да отдели 15% от оперативната си печалба за бонуси за работниците и да формализира тези условия в трудовите договори. Синдикалните лидери посочиха SK Hynix, която миналата година се съгласи да отдели 10% от годишната оперативна печалба за фонд за бонуси при постигнати резултати.

Samsung обяви, че преговорите са се провалили заради "прекомерните искания" на синдиката, въпреки че компанията е приела по-голямата част от тях, включително и тези, свързани с бонусите. Компанията предложи да отдели 10% от оперативната печалба за бонуси, заедно с еднократен специален пакет плащания, който надхвърля стандартите в бранша. Ръководството на компанията изтъкна, че исканията на профсъюза биха били трудни за поддържане в дългосрочен план.

В същото време Централната банка на Южна Корея прогнозира, че стачката може да забави растежа на БВП на страната с 0,5 процентни пункта тази година, съобщават местните медии.