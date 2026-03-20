Германската компания Elmos Semiconductor проучва продажба, тъй като основателите ѝ обмислят да напуснат бизнеса, според трима души, запознати с въпроса, съощи Reuters.

Elmos, чиято пазарна стойност е около 2,3 милиарда евро (2,5 милиарда долара), е наела Morgan Stanley за консултация по процеса на продажба, съобщиха източниците, пожелали анонимност, тъй като обсъжданията са поверителни.

Elmos и Morgan Stanley засега отказаха коментар.

Компанията е започнала преговори в ранен етап с потенциални купувачи, включително глобални фирми за полупроводници, казаха двама от източниците на Reuters.

Логични кандидати за покупката на Elmos биха били германският производител на чипове Infineon Technologies и базираната в САЩ Qualcomm, каза един от източниците - тъй като и двете компании се стремят да разширят възможностите си за автомобилни чипове и да разширят продуктовите си предложения.

От Infineon отказа коментар, а Qualcomm не отговори веднага на исканията за коментар.

Обсъжданията за продажба идват на фона на засилване на активността за сключване на сделки за придобивания и сливания в сектора на полупроводниците в световен мащаб, тъй като компаниите се стремят да разширят възможностите си в области като автомобилната промишленост и индустриалните чипове.

Източниците на Reuters предупредиха, че Elmos може и да не продължи със сделка и добавиха, че всяка сделка за Elmos вероятно ще бъде обект на строг контрол от страна на германските регулаторни органи.

Състоянието на компанията Elmos Semiconductor

Основаната през 1984 г. Elmos се занимава с проектиране на полупроводници, използвани в системите за безопасност на превозните средства, осветлението и силовия агрегат.

Съоснователят Уайер, чрез своето частно инвестиционно дружество Weyer Beteiligungsgesellschaft, държи дял от 20,7% дял в компаинята, като други свързани с основателя лица контролират мажоритарния дял от компанията - което дава на вътрешни лица ефективен контрол върху всяка потенциална сделка, според документи на компанията.

В края на 2024 г. компанията за чипове продаде предприятието си за полупроводникови пластини в Дортмунд на американската компания за индустриални технологии Littelfuse, което позволи на Elmos да се съсредоточи върху проектирането на чипове, докато производството се възлага на външни изпълнители.

Elmos отчете рекордни продажби за 2025 г., възлизащи на 582,6 милиона евро, малко над предходната година. Обаче печалбата на компанията преди лихви и данъци спадна с около 13%, до 125,7 милиона евро. За 2026 г. очакванията на компанията са приходите й да нараснат с около 11%.