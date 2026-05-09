Глобалният въздушен транспорт продължава да бъде нарушен от войната в Близкия изток. Много европейски авиокомпании съкратиха или преустановиха полетите си до Персийския залив и Израел, докато някои, като KLM и Lufthansa, също обявиха намаляване на своите европейски връзки.

Редица европейски авиокомпании, като например ирландските Ryanair и Aer Lingus, вече съкращават някои от полетите си това лято, въпреки че и от двете авиокомпании твърдят, че промените не са свързани с недостиг на гориво за самолети, пише RTE.

В тези времена, в които авиокомпаниите очевидно са изправени пред проблеми, експертите припомнят какви са нашите права и какво се случва с останалата част от дадени пътувания, ако полетите ни са отменени.

Какво получават пътниците, ако полетът им бъде отменен?

Ако полетът е отменен, пътникът има право или на пълно възстановяване на сумата, или на премаршрутиране възможно най-близо до първоначалния час. Съгласно директива EU-261, ако отмяната се случи 14 дни или по-малко преди полета, клиентът също има право на обезщетение, освен ако превозвачът не може да докаже, че отмяната е причинена от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати.

Възстановяването на сумата трябва да бъде обработено в рамките на седем дни, съгласно законодателството на ЕС. Обезщетението, което варира от €250 до €600 в зависимост от разстоянието на полета, може да отнеме много повече време, за да стигне до нашата сметка.

Ако има проблем с авиокомпания и не получавате обезщетение, въпросът трябва да бъде отнесен до съответните авиационни власти. Ако полетът за връщане е отменен и човек се опитва да се върне у дома, най-добре е да се свърже с авиокомпанията с молба за нова резервация, вместо да се купува нов билет.

Ще бъде ли възстановена сумата за хотел, ако полетът е отменен?

Това зависи от това как е резервирано и застраховано пътуването. Въпреки че EU-261 е доста специфичен, когато става въпрос за полети, той не покрива други туристически договорености, които попадат в техните индивидуални условия за резервация.

Ако настаняването е резервирано отделно от полета, това е "ваша собствена отговорност", подчертават от асоциациите за защита на потребителите. Тоест, пътникът трябва да се увери, че не резервира настаняване в хотел без възможност за възстановяване на сумата. Трябва добре да се се проверят и правилата и условията на настаняването, тъй като доставчикът на настаняване няма абсолютно никакво задължение да възстановява пари.

Застраховката за пътуване би предложила допълнителна подкрепа за пътуващите. Обикновено пълната застраховка за пътуване ще покрие разходите за предварително платено и невъзстановимо настаняване, ако полетът бъде отменен по причини извън контрола на потребителите, казват от застрахователния експерт от Insuremyholiday.

Някои основни полици може да не покриват настаняването, така че е важно да има проверка на документите за дадена полица. Застрахователите в повечето случаи няма да покрият настаняване, което се възстановява чрез хотела, нито ще платят, ако е бил предложен резервиран полет в разумен период от време (например в същия ден). Най-важното е, че полицата трябва да бъде закупена едновременно с резервирането на пътуването.

Какви са защитите, ако сме резервирали т. нар. "пакетна почивка"?

Пакетираните почивки се регулират от Директивата на ЕС за пакетни пътувания. Той обхваща предварително организирани пакетни почивки, но също така и индивидуални пакети, при които пътуващият избира различни елементи от една точка на продажба онлайн или офлайн.

Според законодателството на ЕС туроператорът трябва резервира наново цялата ви предстояща ваканция, да предложи алтернатива, или да върне парите на клиентите, ако се появи проблем. Защитите са по-слаби, когато става въпрос за така наречените свързани пътувания, които не се считат за "пакетна почивка".

Терминът описва ситуация, когато пътникът резервира полет на уебсайт и след това е поканен да резервира хотел на друг уебсайт. В такъв случай, според директивата на ЕС, те биха могли да бъдат покрити, ако полетът бъде отменен. Но настаняването трябва да бъде резервирано в рамките на 24 часа и целият процес трябва да бъде ясно дефиниран като свързано пътуване.

Важно е да се знае, че авиокомпаниите обикновено не искат да бъдат разглеждани като организатори на цялото ви пътуване и предлагат пълна защита, свързана с това, въпреки представянето на опции за хотел и коли под наем на техния уебсайт. Ако пътник е резервирал хотел, след като е бил насочен от уебсайт на авиокомпания, а после полетът му е бил отменен, най-добре е да се свържете с представители на защита на конкуренцията и потребителите.

А пътуване до Близкия изток?

Въпреки че съветът на европейските власти е да не се предприемат несъществени пътувания до Близкия изток, полети все още се изпълняват. Ако резервираният по-рано полет не бъде отменен, но пътникът не иска повече да пътува до региона, застрахователната компания няма да покрие тази отмяна, въпреки съветите на Брюксел. Пълно възстановяване ще се дължи само ако вашият въздушен превозвач отмени полета.