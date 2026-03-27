Служебният министър-председател Андрей Гюров и членове на кабинета представиха антикризисен пакет от мерки на стойност 100 млн. евро, насочен към смекчаване на икономическите последствия от войната в Близкия изток. Средствата са изцяло в рамките на удължителния бюджет, който ще действа до приемането на редовен държавен бюджет за 2026 г.

Мерките са разпределени в четири основни направления — горива, транспорт, електроенергия и достъп до ликвидност за малките и средни предприятия. В сила е вече подкрепа за най-нуждаещите се физически лица в размер на 20 евро месечно заради поскъпването на горивата. Целият процес ще се координира от специален щаб към Министерския съвет, който ще следи ситуацията и ще активира допълнителни мерки при задълбочаване на кризата.

"Не даваме хеликоптерни пари — подпомагаме точно там, където има най-голяма нужда, за да прекъснем инфлационната спирала", заяви Гюров, като открои три основни принципа на подхода: широко включване на браншовите организации в разработването на мерките, прецизно таргетиране и готовност за бързо реагиране при ескалация.

Транспорт: замразяване на таксите и разсрочване на лизинги

Транспортният сектор е сред най-бързо засегнатите, тъй като горивните разходи пряко влияят върху себестойността на стоките. Правителството замразява планираното за април увеличение на тол таксите — въвеждането му се отлага за юни. Държавната помощ за сектора ще бъде удвоена — от 25 на 50 млн. евро годишно, като е изпратено искане до Европейската комисия за съответното разрешение.

За облекчаване на ликвидното напрежение Българската агенция за експортно застраховане ще подготви механизъм за разсрочване на лизинговите вноски на транспортните фирми, както и застраховки на кредити и оборотни средства за малки и средни предприятия. Допълнителна субсидия ще бъде отпусната и за градския транспорт в отдалечени райони, за да не поскъпне пътуването до работното място.

Земеделие: плащанията се изтеглят напред

В аграрния сектор мерките са насочени към осигуряване на ликвидност преди пролетната сеитба. Всички планирани плащания към земеделците ще бъдат ускорени, за да може секторът да посрещне сезона без финансови затруднения. Планира се и намаляване на акциза на горивата за земеделски производители.

Енергетика: месечно изчисление и помощ за енергоемките индустрии

За битовите клиенти цените остават фиксирани от държавния регулатор. Фокусът е върху бизнеса, за да не се допусне пренасяне на енергийния шок към крайните потребители.

Съществуващата схема за компенсиране на разходите за електроенергия — с праг от 240 лева, или около 122 евро — ще бъде оперативно преструктурирана: вместо средно за шестмесечен период, изчислението ще се прави месец за месец, което позволява по-бърза и адекватна реакция.

България става първата страна, която въвежда схема за подпомагане на енергоемките индустрии — компаниите ще могат да получат компенсация в размер на до 50% от потребената електроенергия при цени над 63 евро на мегаватчас. Мярката ще действа ретроактивно от 1 юли 2025 г., което осигурява значителен финансов комфорт за засегнатите предприятия.

Гюров подчерта, че към момента няма недостиг нито на горива, нито на хранителни продукти. Щабът в Министерския съвет ще следи за нарушения по веригата на доставки и ще реагира при всяко непазарно поведение.