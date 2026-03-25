Мярката за месечна помощ от €20 за най-нуждаещите се вече е активирана, като целта е да се смекчи ефектът от високите цени на горивата и инфлацията. Това заяви служебният финансов министър Георги Клисурски по време на брифинг в Министерския съвет.

По думите му в последните дни се наблюдава известно стабилизиране на цените на горивата, въпреки че дизелът достигна около €1,60 за литър. На 24 март за трети пореден ден цената на дизела на дребно е била около €1,61, което е и предпоставка за активиране на мярката.

Помощта от €20 месечно е насочена към най-нуждаещите се граждани. Две категории лица ще могат да се възползват от нея - хората, които вече получават средства от Агенцията за социално подпомагане, както и граждани с ниски доходи, които ще трябва да подадат заявление.

Формулярът ще се подава еднократно и няма да се налага да се попълва всеки месец.

От НАП следят ежедневно цените на горивата, като данните за бензин А95 и дизел се публикуват публично. Извършени са проверки на над 800 бензиностанции, като според финансовия министър всяко поскъпване трябва да бъде резултат от по-високи доставни цени, а не от спекулативно поведение.

Правителството подготвя и пакет от мерки за бизнеса, който ще бъде обявен след срещи със секторните организации. Според Клисурски целта е мерките да бъдат таргетирани и да ограничат инфлацията още в началния й етап.

Букурещ - с локална мярка

Подобни мерки се обсъждат и в съседна Румъния, но поне към момента - на местно ниво. В един от районите на Букурещ властите обявиха по-голяма финансова подкрепа за гориво, макар и с повече ограничения.

Кметът на Сектор 4 Даниел Бълуца съобщи в началото на седмицата, че ще бъде въведена помощ от 200 румънски леи за гориво, което се равнява на около €40. Средствата ще се изплащат в продължение на 6 месеца, но през месец, което означава, че реалната месечна подкрепа е приблизително равна тази у нас.

Мярката ще важи само за жители на района, които имат работа, живеят там от поне 1 година, притежават автомобил с двигател под 2000 куб. см и имат доход под 5000 леи на член от семейството (около €1000).

Освен финансовата помощ, местната администрация предвижда и временно спиране на част от местните такси, като аргументът е намалялата покупателна способност и повишените разходи за живот.