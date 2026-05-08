Заетостта на хотелите в Дубай ще срине до едва 10% през второто тримесечие на 2026 г. — това прогнозира Moody's Analytics, цитирана от The Wall Street Journal. Преди избухването на американско-иранския конфликт в края на февруари заетостта е била около 80%.

Прогнозата е тежък удар за сектор, който допреди месеци беше сред най-ярките двигатели на растеж в региона.

Дубай посрещна рекордните 19,59 милиона международни посетители през 2024 г., а хотелските приходи в ОАЕ за първите десет месеца на 2025 г. достигнаха 89 милиарда дирхама (около 24,2 млрд. долара) при заетост от 79,3%. Туризмът формира 13% от БВП на страната и осигурява над 920 000 работни места.

Мигновен срив

Американските и израелски удари срещу Иран на 28 февруари 2026 г. предизвикаха незабавни ответни ирански атаки срещу всички шест държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив. ОАЕ понесе непропорционално голяма част от ударите по гражданска и енергийна инфраструктура.

В рамките на 48 часа резервациите в хотелите на Дубай се сринаха с 60%.

Авиационният сектор беше парализиран почти веднага. Над 30 000 полета бяха отменени, а летищните хъбове в Залива — включително Дубай, бяха затворени. Dubai Airports отчете спад от поне 2,5 милиона пътници в сравнение с първото тримесечие на 2025 г., като само през март броят им се срина с 66%.

Затворено въздушно пространство, поскъпнало гориво и застрахователни премии предизвикаха, "шокова вълна, разтърсила бизнес авиацията в целия регион", отбеляза Aviation Week.

Първи признаци за стабилизиране

Въпреки мрачните прогнози за второто тримесечие, има ранни сигнали, че най-лошото може да отминава. Аналитичната компания за туристически данни RateGain отчете на 3 май, че търсенето на хотели в Дубай е паднало до между 7% и 14% от нивата преди кризата за периода март-май, но очаква постепенно възстановяване до 20-30% от довоенните нива през лятото.

Подобрението се очаква да бъде движено от възстановяването на въздушните връзки, завръщането на бизнес събитията и търсенето от пазари, по-малко засегнати от конфликта.

Пътят напред остава несигурен. Три американски авионосни групи оперират в Близкия изток, а Иран продължава да атакува инфраструктурата в Залива. Дори и при военна деескалация, доверието на туристите няма как да се възстанови веднага.