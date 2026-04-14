Пазарът на луксозни стоки в Обединените арабски емирства (ОАЕ) отчита осезаемо забавяне, пише Ройтерс. Това се случва на фона на геополитическото напрежение в региона, което неминуемо оказва влияние върху потреблението в един от най-бързо растящите луксозни хъбове в света.

По данни от индустрията продажбите на водещи европейски луксозни марки се понижават значително в Дубай и Абу Даби, като в отделни локации спадът достига до 30-50% на годишна база.

Рязко забавяне в ключови търговски центрове

Сред най-силно засегнатите обекти е Mall of the Emirates, където продажбите през март намаляват почти наполовина спрямо същия период на предходната година. Засегнати са бутици на световни марки като Louis Vuitton, Dior, Gucci, Cartier и Chanel. Паралелно с това посещаемостта в мола спада с около 15%, което подсказва по-широко охлаждане на потребителската активност.

Още по-силен спад се наблюдава в Dubai Mall, където трафикът намалява с до 50%, сигнализирайки за съществено забавяне в един от най-важните търговски центрове в света. По-стабилна остава ситуацията в The Galleria Al Maryah Island, където спадът е около 10%, подкрепен от по-ниската зависимост от туристически поток в сравнение с Дубай.

Геополитическо напрежение

Забавянето се свързва с повишената несигурност в региона, след ескалацията на напрежението около Иран, която влияе върху възприятието за стабилност в Персийския залив. Дубай, който дълги години се позиционираше като сигурна и висококласна туристическа дестинация, започва все по-осезаемо да търпи ефектите върху туристическия поток и потребителското доверие.

Предстоящите тримесечни резултати на големите групи LVMH, Kering и Hermès ще дадат по-ясна представа за реалния ефект върху глобалното търсене.

Секторът на луксозните стоки, оценяван на около $400 милиарда, вече и без това се намира в период на забавяне след края на постпандемичния подем и отслабването на потреблението в Китай.

Глобално охлаждане на сектора

Според анализи на Bain & Company, индустрията е отчела спад от около 2% през миналата година, което потвърждава тенденция на нормализиране след силния растеж в предходните години.

От Barclays и Bernstein пък посочват, че геополитическата несигурност, инфлацията и по-високите разходи за пътуване могат да забавят възстановяването на сектора.

Въпреки че Близкият изток представлява относително малък дял от глобалните продажби, регионът остава стратегически важен за индустрията заради високите маржове и концентрацията на заможни потребители.