Индексът на недвижимите имоти в Дубай изтри всички печалби, които постигна от началото на годината. Причината - продължаващите военни действия на Съединените щати и Израел срещу режима в Иран влияе на една от най-добрите дестинации за недвижими имоти в света, пише Business Standart, позовавайки се на данни за сектора.

Индексът на недвижимите имоти DFM падна с 20% през последните пет сесии. Той се беше повишил с 15% през календарната 2025 година (CY25), след като спечели 63% през CY24 и 38% през CY23. Индексът достигна пик от 16 910,3 на 27 февруари тази година, точно преди напрежението в Близкия Изток да ескалира.

Разтърсването на акциите на недвижимите имоти идва веднага след рекорден цикъл на недвижимите имоти. През 2025 г. сделките с недвижими имоти в емирството достигнаха около 250 милиарда долара - най-високият обем в историята на града, докато общият обем на сделките надхвърли 270 000 сделки, което отразява засиленото участие на инвеститорите и ликвидността на пазара, според данни, анализирани от Anarock.

От 2021 г. насам цените на жилищата в Дубай са се повишили с приблизително 60-75%, което прави емирството един от най-силно представящите се световни пазари на имоти в цикъла след пандемията, съобщи Business Standard по-рано. Индийските граждани представляват около 20-22% от всички покупки на чуждестранни имоти в Дубай, което ги прави най-голямата чуждестранна инвеститорска група на пазара.

Доходността от наеми също остава привлекателна. Първокласните жилищни активи в Дубай обикновено генерират годишна доходност от наем между 6% и 9%, което е сред най-високите на основните световни пазари на имоти. Тази доходност продължава да привлича както дългосрочни инвеститори, така и купувачи от Индия, които искат да запазят богатството си.

Рискът за акциите дойде, след като САЩ и Израел изстреляха ракети срещу Иран миналата седмица, при което върховният лидер аятолах Али Хаменей беше убит. Иран отговори с удари срещу Израел, както и срещу американски бази и други цели в държави, включително Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Кувейт и Бахрейн.

Цените на американския суров петрол скочиха с 35% миналата седмица, докато суровият петрол Brent се повиши с 28%. Досега тази година цените на суровия петрол West Texas Intermediate и Brent са се повишили съответно с 98% и 88%. Междувременно Ирак, Кувейт и ОАЕ намалиха производството на петрол, тъй като резервоарите за съхранение се пълнят на фона на намаления капацитет за износ на суров петрол, според съобщения в медиите.

Иран, Израел и САЩ атакуваха нефтени и газови съоръжения от началото на войната, което допълнително засилва опасенията за доставките.