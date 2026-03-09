Сърбия предвижда да започне строителството на първата си атомна електроцентрала (АЕЦ) до 2035 г., като основна част от мащабна модернизация на енергийния си сектор. Това заяви министърът на минната индустрия и енергетиката на страната Дубравка Джедович-Хандановић в интервю за Националната радио и телевизия на Сърбия (RTS).

По думите й, за подготовката на проекта за първата си АЕЦ, страната вече е започнала сътрудничество по проекта с френската енергийна компания EDF."Очакваме до 2035 г. да започне строителството на първата атомна електроцентрала", посочи министърът.

В същото време, властите на страната планират големи инвестиции в развитието на газовата инфраструктура и газификацията на страната. По-конкретно, Сърбия възнамерява да изгради "около 1000 километра нови газопроводи". Едновременно с това са работи за разширяване на подземното газохранилище "Банатски двор".

"Очаквам, че през следващата година ще бъде извършена по-голямата част от работата", отбеляза министърът, добавяйки, че след модернизацията вместимостта на газохранилището трябва да се увеличи до около 750 милиона кубически метра газ.

Сръбският енергиен министър коментира също, че до 2030 г. страната може да придобие като държавна собственост още 1500 MW нови мощности за производство на електроенергия, което е около 20% от настоящия капацитет.

"Ерата на електроенергията настъпва и ние трябва да увеличим производствените си мощности", подчерта Джедович-Ханданович.

Ще припомним, че преди по-малко от месец стана известно, че руската държавна корпорация "Росатом" е готова да реализира проекти в Сърбия в рамките на международен консорциум, макар че има възможност (и предпочита) да построи атомна електроцентрала в страната, използвайки предимно собствени ресурси. Това коментира тогава генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов, говорейки за споразумения за конкретни съвместни действия със сръбската страна след среща с президента на страната Александър Вучич, съобщи ТАСС.

"Росатом" можем да построи АЕЦ в Сърбия, която е 99-100% руско производство, или можем да я реализираме като международен консорциум с максимално участие на доставчици", каза тогава ръководителят на руската корпорация.