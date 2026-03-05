Държавната компания "Руските железници" обяви за продажба Рижската железопътна гара в Москва, показват данните за продажби и отдаване под наем на компанията, пише РИА Новости. "Продава се: Рижска железопътна гара в Москва. Сградите на Рижската железопътна гара в Москва се предлагат за продажба на инвеститори.

Сградите на гарата не се използват от пътници от дълго време, което отваря възможност за адаптирането им за нови цели. Първоначалната цена е 4 009 265 260 рубли (около 55 млн. долара)", се казва в материалите.

Анастасия Котковская, първи заместник-началник на управлението "Корпоративна собственост" в "Руските железници", съобщи, че началната цена за Рижската железопътна гара за търга е малко над 4 милиарда рубли.Публикуваната информация гласи, че "продажбата на имота зависи от резултатите от търга".Времето на провеждане на търга все още не е уточнено.

Продажбата на обявената цена включва: сградата на Рижската железопътна гара, построена през 1901 г., с обща площ от 3900 квадратни метра; нежилищна двуетажна сграда, построена през 1929 г., с обща площ от 3800 квадратни метра; и парцел с обща площ от 13 700 квадратни метра (който ще бъде отдаден под наем на новия собственик).

Котковская по-рано отбеляза, че Рижската жп гара не се използва от пътници от известно време, като за тях са осигурени нови условия и съоръжения. "Сградите са обекти на културното наследство и са напълно функциониращи", се казва още обявата за търга. От "Руските железници" обясняват още, че това е "идеално решение за инвеститори, търсещи стабилен, дългосрочен доход".