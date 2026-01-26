Президентът на Руската федерация Владимир Путин заяви на съвещание по развитието на електрониката, че страната трябва да развие производството на собствена компонентна база, за да осигури високотехнологичните си оръжия с необходимите части. Руският лидер подчерта, че всички съвременни и бъдещи видове въоръжения стават все по-взискателни към ефективността на електронната компонентна база, пише The Moscow Times.

"Руската армия трябва да бъде оборудвана с интелигентна техника на базата на наши собствени решения", категоричен бе Путин. Той даде за пример САЩ, Китай и страните от ЕС, които се стремят да укрепят технологичния си суверенитет в тази област и да не зависят от чуждестранни доставки.

Руският президент подчерта, че без конкурентоспособни интегрални схеми и електронна компонентна база е невъзможно да се осигури икономическо и технологично развитие, както и лидерство в сферите на изкуствения интелект, космоса, комуникациите, цифровите технологии и квантовите изчисления. При това той отбеляза, че тези технологии се отнасят към най-сложните от научна гледна точка области.

Реалността: масова зависимост от западни компоненти

Въпреки наложените санкции, Русия продължава да използва чуждестранни компоненти в своето въоръжение, включително в ракетите, с които нанася удари по Украйна. След масирана въздушна атака през октомври 2025 г. украинският президент Владимир Зеленски съобщи, че в 549 руски средства за поразяване са открити 102 785 компонента на чуждестранно производство от фирми от САЩ, Китай, Тайван, Великобритания, Германия, Швейцария, Япония, Корея и Нидерландия.

Анализите показват, че повече от 100 хиляди компонента са намерени в ударните дронове, около 1500 в ракетите "Искандер", 405 в "Калибр" и 192 в хиперзвуковите ракети "Кинжал".

Киев отбелязва, че около 70% от чуждестранните компоненти в руските ракети са произведени от американски компании.

За да заобиколи санкциите, Москва закупува компоненти чрез посредници в трети страни, предимно през Китай, Казахстан, Киргизстан и Армения. Експертните анализи потвърждават, че колкото по-модерна е руската оръжейна система, толкова по-зависима е нейното производство от чуждестранен внос.

Спад в производството на електроника

В Русия обаче производството на микроелектроника и електронни компоненти намалява втора поредна година, съобщи Асоциацията на разработчиците и производителите на електроника (АРПЕ). През 2025 г. отечествената продукция е продадена за 74,9 млрд. рубли, което представлява само 26% от общия руски пазар на микроелектроника.

Според изпълнителния директор на АРПЕ Иван Покровски търсенето на отечествена компонентна база се формира основно от предприятията на военнопромишления комплекс (ВПК), но те намаляват поръчките поради съкращаване на финансирането на държавната военна поръчка. Покровски отбеляза, че делът на чуждестранните компоненти във ВПК расте с преминаването към нови поколения военна техника.

Премиерът на Руската федерация Михаил Мишустин обяви, че в периода 2026-2028 г. се планира да бъдат насочени над 250 млрд. рубли от бюджета за развитие на електронната промишленост. За предходните три години държавните инвестиции в отрасъла надхвърлиха 300 млрд. рубли, но очевидно без осезаеми резултати.

Експертите са единодушни, че програмите за заместване на вноса досега са се провалили в повечето сектори, засегнати от войната. Русия продължава да разчита на съветското технологично наследство и на достъпа до западни компоненти чрез сенчести канали, което прави призивите на Путин за технологична независимост по-скоро изказване на желание, отколкото реалистична цел в краткосрочен план.