Износът на германската електротехническа и електронна промишленост е нараснал с 6,1 на сто на годишна база през юли до 21 милиарда евро, показват данните на браншовата асоциация ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie). Това е третото поредно месечно увеличение, стимулирано от силната търговия с партньори от еврозоната, съобщи ДПА.

Доставките към страните от еврозоната са се увеличили с 10% до 6,8 милиарда евро, което компенсира спада на двата най-големи външни пазара - САЩ и Китай. Двете страни са съответно с първата и втората най-голяма икономика в света.

Така, износът за САЩ за периода е намалял с 2,2% до 2,2 милиарда евро, а този за Китай - с 6%, до 2 милиарда евро.

"Високите вносни мита продължават да тежат върху търговията при внос в САЩ, а растежът на китайската икономика вече е намалял спрямо предишните си темпове до 5 на сто," коментира главният икономист на ZVEI, Андреас Гонтерман.

Въпреки предизвикателствата на основните пазари, германската електротехническа и електронна индустрията отбелязва положителен резултат за 2025 г. За 7-те месеца от януари до юли, износът й възлиза на 149,3 милиарда евро - с 3,2% повече спрямо същия период на миналата година, посочват още от ZVEI.