Kaufland замразява цените на малко над 4 000 продукта от 29 декември 2025 г. до 13 април 2026 г., включително. Кампанията обхваща стоки от основни хранителни и нехранителни групи, необходими за ежедневието на всяко домакинство. Продуктите от кампанията могат да бъдат разпознати по жълтите етикети. Инициативата цели подкрепа на домакинствата при преминаването към новата валута.

Източник: Kaufland

Асортиментът от продукти в кампанията включва над 10 категории - хляб и тестени изделия, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, зърнени храни, замразени и консервирани храни, слънчогледово олио, десерти, напитки, деликатеси, перилни препарати, домакински и козметични продукти, както и храна за домашни любимци. Повечето от включените в кампанията артикули са от собствените марки на ритейлъра.

"С инициативата за замразяване на редовните цени на над 4 000 продукта даваме ясно послание, че Kaufland стои до българските домакинства и ги подкрепя в процеса по преминаване към новата валута. Голяма част от включените в кампанията продукти са от собствените ни марки, което е и наша гаранция за тяхното качество", коментира Иван Чернев, главен изпълнителен директор на Kaufland България.