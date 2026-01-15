Пазарът на имоти през 2025-а беше доста активен, особено в края на годината. Наред с обичайната динамика, влияние оказа и приемането на еврото, което принуди някои хора да официализират недекларираните си левове. Това заяви Диляна Христова, генерален мениджър на Nova City Group, в студиото на Money.bg.

На пазара все още доста активни са купувачите, които придобиват имоти с цел инвестиция, коментира тя. "Факт е, че сделките са по-малко от предходните години, особено в сравнение с COVID пандемията. Но въпреки това имаше доста покупко-продажби", допълни Христова.

Кои са купувачите?

По нейни наблюдения, процентът на клиентите с инвестиционни намерения варира в зависимост от политиката на банките, макар че те рядко купуват ипотечни кредити. Въпреки това, когато паднат лихвите по депозитите, се повишава процентът на клиенти, които купуват с цел инвестиция.

Вторият фактор, конкретно за София, и в по-малка степен за другите големи градове, е постоянната миграция на населението, посочи експертът.

"Тук притокът е неспирен, т. е. винаги има търсене на жилища, било то под наем, било то за закупване. Това е също и причината да има и доста клиенти, които купуват със същата инвестиционна цел, защото този постоянен приток на хора към столицата, респективно води до постоянен приток на нови наематели - в началото, и впоследствие за нас, за наша радост, има нови купувачи", обясни още Христова.

По думите й, презастрояването не е фактор, който спира клиентите. "Щом има клиенти, които купуват жилища там, след като вече районът е презастроен, очевидно конкретно тези клиенти не се притесняват и може би локацията е водещият критерий при закупуване на жилища", коментира Диляна Христова.

Инвеститорите, според нея, гледат обективно: ако даден проект носи добра печалба и има клиентела, дали районът е презастроен, чисто бизнес логиката го интересува. Христова подчерта, че доста купувачи са по-гъвкави по отношение на застрояването и "които не се интересуват от това, ако са родени и зараснали в определен квартал или са живели 30 години там"л

За други пък фактори като наличието на метро, добър градски транспорт и близост до обществени услуги остават определящи.

В последните години профилът на потенциалните купувачи се променя. Те "станаха доста образовани по отношение на самото строителство и доста по-конкретни в своите изисквания - какво трябва да представлява желаното от тях жилище.

Доста от тях се насочват към по-съвременен тип жилище, по-съвременен не само като облик, като интериор и екстериор на сградата". Става дума за въвеждане на технологии в сградата, което създава "доста здравословна конкуренция между инвеститорите, защото ние се опитваме да привлечем тяхното внимание с различни екстри", разкри Христова.

Ще се промени ли пазарът?

Що се отнася до еврозоната, Христова бе категорична, че въвеждането на еврото не променя желанието на българите да инвестират в имоти: "По отношение на жилищния пазар не очаквам катаклизми. Известно забавяне по-скоро на обема на продажбите, но продажби ще продължава да има", прогнозира тя.

Диляна Христова отбеляза и нарастването на интереса от чуждестранни купувачи. "Доста чужди граждани започват да купуват апартаменти основно в столицата с цел да живеят тук. Харесват София като град и има наплив от чужденци, повечето млади, които закупуват жилище", заяви тя.

По отношение на конкурентоспособността на столицата, тя коментира, че "София е много хубав град, също така е и безопасен град. Хората са приятелски настроени, огромна част от населението говори английски, цените са конкурентни, а нощният живот е добър".

