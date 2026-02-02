В сняг и мраз България се събуди без лева като законно платежно средство. На 31 януари (събота) беше финалът на двойното обращение и от 1 февруари (неделя) вече можем да плащаме само в евро. Заради почивния и не твърде приветлив ден обаче за мнозина вероятно именно днес ще е първата среща с новата реалност, в която левът остава само за ориентир в цените.

Пътят му започва със Закона за правото на рязане на монети в Княжество България от 4/16 юни 1880 г. Както припомня БТА в пространен обзорен материал, името "лев" е предложено от министър-председателя Петко Каравелов и според поддръжниците му отразява националната идентичност. Има обаче и недоволни - като бъдещия премиер Стефан Стамболов, които предпочитат название по западноевропейски образец. Например "франк".

Връзката на нашите пари с френските се простира отвъд обсъжданите имена. Левът повтаря структурата, номиналите и златното съдържание на франка и курсът му е фиксиран 1:1 с него.

Следват сложни и турбулентни години, войни, инфлация, икономически сътресения, смени на обществения строй и няколко парични реформи. Последната - деноминацията от юли 1999 г., премахва 3 нули. По-рано през същата година германската марка, към която левът е фиксиран 1:1000 с валутния борд през 1997 г., е заменена от единната европейска валута. Така стигаме до познатия обменен курс от 1,95583 лева за евро.

За целия период на съществуване на лева като официална парична единица на България са били въведени 135 вида банкноти от 1 до 50 000 лева (една от най-кратко използваните - от май 1997 г.), както и 456 типа монети от 1 стотинка до 20 000 лева (с този номинал са две колекционни монети от 1998 г. и 1999 г.). Мястото им вече е само в музея.

Какво ще се случи с левовете?

Към последния работен ден на януари 75% от левовете са били изтеглени от обращение, а до средата на годината това ще се случи и с над 90% от оставащото, посочи пред БНР Илия Лингорски от Управителния съвет на Българската народна банка. По думите му вече в икономиката циркулират над 6,1 млрд. евро.

Изтеглените банкноти и монети ще бъдат унищожени. Левовете ще бъдат нарязани и балирани, докато изображенията от стотинките ще бъдат премахнати (т.нар демонетизация) и след това ще бъдат превърнати в скрап, който БНБ ще продава на търгове.

Според анализите на централната банка, вероятно при монетите процентът на изтеглени от обращение ще е по-нисък от този на банкнотите. При най-малките номинали вероятно милиони бройки ще си останат захвърлени в чекмеджето или нарочно запазени като сувенир - покупателната им способност е достатъчно ниска, за да демотивира мнозина да ги съберат и обменят.

Какво да правим със старите банкноти и монети?

Левовете и стотинките вече не са законно платежно средство, но не губят стойността си. Запазва се възможността да ги обменяте:

В търговски банки - до 30 юни 2026 г. това гарантирано ще става без такса и по фиксирания курс.

В пощенски клон, ако в населеното място няма банка - отново до 30 юни тази година.

В БНБ - обмяната ще е безсрочна и без такса.

Така или иначе, изискването за двойно етикетиране продължава да е в сила до 8 август. След това цените ще са само в евро. А на историята на българския лев ще бъде поставена точка.