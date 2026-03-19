Голяма част от българските транспортни фирми са застрашени от фалит, заради случващото се в Близкия изток и поскъпването на горивата. За това алармира Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи. В студиото на Money.bg той заяви, че браншът наблюдава "безпрецедентна криза", която надхвърля времената на Covid и на последващите забавяния на доставки.

"Причината за това е резкият скок на горивото, който по никакъв начин не може да се абсорбира от пазара в момента, което наистина застрашава фирмите", казва Рашков.

Представителят на транспортния сектор смята, че единственият вариант, в който браншът може да се спаси от удара върху бизнеса, който според него ще рефлектира все повече и върху крайния потребител, е чрез подкрепа от страна на Европейската комисия и правителствата на ЕС, включително българското.

"Нужна е помощ за сектора чрез различни мерки, за да можем ние да преодолеем този тежък период, но и да запазим крайния потребител от това тази инфлация да не бъде допълнително утежнена."

Източник: EPA/БГНЕС

С поскъпването на горивата всеки един камион губи пари ежедневно, а от това са най-застрашени малките фирми у нас, обяснява Николай Рашков.

"По последни данни в България има регистрирани около 14 000 транспортни компании - с лицензи, издадени от Министерството на транспорта. От тези компании близо 9 500 или 75% от тях са т. нар. микропредприятия. Това са компании с до 4-5 камиона, предимно семейни фирми. Сами може да си представите, че за тази тежест е изключително голяма."

На този фон цената на труда в транспортния бранш е пораснала с над 50%, докато нивата на заемния капитал, с който компаниите работят, все още не са се понижили, въпреки приемането ни в еврозоната.

"Транспортът е кръвоносната система на всички икономически единици на ЕС. И ако той не функционира правилно, рано или късно всеки един производител в Европа ще понесе удара", допълва Рашков.

Още един от големите проблеми за транспортния бизнес у нас е липсата на достатъчно водачи, което все повече налага наемането на шофьори от трети страни. Процедурите по наемането обаче все още са тромави и заедно с преквалификацията и получаването на лиценз у нас, отнемат дълго време.

Една от положителните новини за сектора в момента са инвестициите на все повече компании в изкуствен интелект и намирането на различни AI решения, улесняващи процесите на работа. Любопитно е, че се наблюдава ръст на дамите и на двойките, които започват да практикуват професията на професионални шофьори.

"Моята надежда е, че догодина по това време бихме могли да коментираме по-задълбочено темата за новите технологии в транспортния бранш и че ще има един стабилен сектор, който да може да планира инвестиции."

Цялото интервю можете да гледате във видеото!