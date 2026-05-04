Рекорден брой строителни компании (8116) са вписани в Централния професионален регистър на строителите към края на април, показва справка на Камарата на строителите в България (КСБ). От тях 45 са чуждестранни юридически лица. Още през септември миналата година секторът е преминал прага от 8000 регистрирани фирми, като увеличението продължава и през 2025 г.

"Ръстът, особено след влизането в еврозоната, е добър знак както за мобилизацията на бранша, така и за прогресивното му трайно изсветляване", коментира председателят на УС на КСБ инж. Любомир Качамаков. По думите му процесът е резултат от последователните усилия на камарата и е необратим.

По закон всички компании, които изпълняват строежи с разгъната застроена площ над 100 кв. м, подлежат на задължително вписване в регистъра и без него нямат право да работят.

Около 90% от фирмите в сектора са малки - както по брой на персонала, така и по нетни приходи от продажби. Именно те са основно ангажирани в изпълнението на обекти по общинските инвестиционни програми и в очакваните проекти за саниране.

Източник: КСБ

Възход след няколко трудни години

След няколко трудни години строителството отчита активизация през 2025 г. Произведената продукция достига 28,58 млрд. лева, което е увеличение от 17,2% на годишна база, сочи икономическият отчет на КСБ. В него се отбелязва, че ръстът е резултат както от по-голям обем работа, така и от поскъпване на строителните дейности.

Разходите за труд също се увеличават - с 22,3% на годишна база. По предварителни данни на НСИ средната годишна заплата в сектора достига 25 684 лева, или с 12,1% повече спрямо 2024 г.

Положителна динамика има и при новото строителство. През 2025 г. са издадени 13 774 разрешителни за строеж (+10,4%), започнато е изграждането на 9225 сгради (+7,1%), а въведените в експлоатация жилищни сгради са 5509 (+5,9%).

В същото време от бранша подчертават, че навременното разплащане от страна на държавата и общините остава ключово условие за поддържане на активността, тъй като натрупаните задължения създават затруднения за компаниите.