Печалбите като цяло на големите китайски промишлени предприятия са се увеличили с 15,2 на сто през първите два месеца (януари и февруари) на 2026 г., което може да се счита за сигнал за възстановяване на растежа на втората по големина икономика в света. Това съобщи Reuters, на основата на данни от националната статистическа служба на страната.

Този скок на печалбите контрастира рязко със символичното увеличение на печалбите от 0,6 на сто за цялата 2025 г. Нарастването се дължи основно на силно външно търсене, особено в секторите свързани с изкуствения интелект, както и на стабилизиране на вътрешната икономическа активност.

Данните обхващат предприятия с годишни приходи от основната дейност от най-малко 20 милиона юана. Най-силен ръст е отчетен при производителите на компютри и на комуникационна и електронна техника, където печалбите растат с 200%. В сектора на преработката на нежелезни метали, увеличението на печалбите достига 150 на сто.

Икономиката на Китай започва годината по-стабилно отпреди, подкрепена от експортен бум, нарастващо промишлено производство, както и възстановяване на продажбите "на дребно" и инвестициите.

Въпреки това, икономическите перспективите остават несигурни, посочва Reuters. Геополитическото напрежение, включително конфликтът в Близкия изток, създава риск за световната търговия и енергийните пазари, което може да се отрази негативно и на китайския износ през следващите месеци.