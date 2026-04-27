В Русия броят на служителите, планирани за съкращения, непрекъснато се увеличава от средата на миналата година.Към 1 април броят на служителите, препоръчани за съкращение, е 105 147 човека, според данни на "Роструд", пише "Ведомости".За сравнение, през февруари - те са били 100 397 души. А през юни миналата година, този статус са имали 73 572 души - което означава, че броят на служителите, планирани за съкращения, само 10 месеца се е увеличил с 43%.

Най-голям брой съкращения се очакват в Москва, както и в Омска и Иркутска области, Красноярски край и Московска област, показват данните на "Роструд". Сред най-често изложените на риск от съкращение служители, са заетите във: сферата на финансовото и данъчното управление, болниците, както и тези в държавните и местните органи, занимаващи се със социално-икономическите въпроси.

Последните данни на Росстат показват, че има скок с 59% на броя на съкращенията на служители от големите фирми в страната през четвъртото тримесечие на 2025 г., спрямо същото тримесечие на 2024 година.

"Оптимизация" на броя на персонала вече е в ход в 13% от фирмите в Русия, според данни на SuperJob. Само 2% от компаниите обаче са извършили на практика или са планирали масови съкращения през февруари тази година.

През първото тримесечие на 2026 г. те са предпочели да запазят персонала поради недостиг на работна ръка, според проучване сред работодателите, проведено от услугата за търсене на работа SuperJob в края на март.

Вместо това, фирмите по-често въвеждат работа на непълно работно време или дори съкратена работна седмица.

Общо броят на служителите на непълно работно време и безработните през 2025 г. се е увеличил с 14,3%, или 198 000 души, според обзора на Централната банка "Регионална икономика".