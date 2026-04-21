Британските компании са ускорили съкращаването на служители през месец март, като причината за това е влиянието на войната на САЩ и Израел в Иран, която бързо е предизвикала нови сътресения на пазара на труда в страната, съобщава Bloomberg. Броят на служителите на трудови договори е намалял с 11 000, след като през предходния месец спадна с почти 6 000, става ясно от актуални данни от данъчните регистри, публикувани от Националната статистическа служба (ONS).

Цифрите показват, че военният конфликт оказва нов натиск върху пазара на труда. Това е нов удар върху работещите хора на Острова, след известно стабилизиране, след като трудовият пазар първо беше засегнат от рязко увеличение на данъците върху заплатите и на минималната работна заплата. Броят на свободните работни места е спаднал до най-ниските си нива от близо пет години насам.

Данните от проучването на работната сила за трите месеца до февруари показват, че безработицата във Великобритания неочаквано е намаляла до ниво от 4,9%. Икономистите обаче очакват тя да се повиши, тъй като работодателите силно ограничават наемането на нови служители.

Миналата седмица Международният валутен фонд (МВФ) предупреди, че Великобритания ще бъде една от най-силно засегнатите развити икономики от конфликта, който доведе до рязко покачване на цените на енергоносителите. Фондът прогнозира, че безработицата в страната ще се увеличи до 5,6% тази година.

На този фон ONS съобщи, че растежът на заплатите в частния сектор се е забавил до 3,2% през трите месеца до февруари - в съответствие с очакванията и под нивото от 3,25%, което Английската централна банка (АЦБ) счита за съвместимо с инфлационната цел от 2%.