За поредна година подготовката за предстоящия летен сезон у нас започва с остър дефицит на ръботна ръка, което притеснява представителите на туристическата индустрия. Допълнителна тревога за бизнеса е войната в Близкия изток, която вероятно ще доведе до отлив на туристи.

От бранша смятат, че държавата и общините могат да се намесят като промотират адекватно българските курорти, за да насърчат българите да пътуват повече в страната, заяви изпълнителният директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели Георги Дучев.

"Средствата за туризма от край време са недостатъчни. Говорим за пренасочване на финанси, за да таргетират правилните туристи. Кипър, Турция и Египет сега се смятат за рискови. В момента туристите не търсят къде е по-златист плажа, а ще наблегнат на сигурността", подчертава Дучев.

Източник: iStock

Как туристическата индустрия у нас вижда изход от кризата? Миналата седмица от Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) изпратиха официално предложение до Министерството на туризма и служебния кабинет за въвеждане на пакет от извънредни мерки. Тяхната цел е "запазване на конкурентоспособността на българския туризъм в контекста на ескалиращия конфликт в Близкия изток и свързания с него рязък скок в цените на енергоносители, стоки и услуги".

BAHE предлага въвеждане на автоматичен и постоянен механизъм за енергийни компенсации за бизнеса при преминаване на определени ценови прагове за електроенергия и газ, както и фискални облекчения за намаляване на инфлационния натиск. Ключов акцент е необходимостта от временно намаляване на ДДС и въвеждане на нулева ставка върху основни разходи като електроенергия, вода и хранителни продукти.

От асоциацията отчитат значението на вътрешния туризъм като най-устойчив сегмент в условия на криза. В тази връзка предлагат държавно субсидиране на ваучери за вътрешен туризъм и данъчни облекчения за компании, които инвестират в почивки на своите служители в страната.

Бизнесът настоява за радикално съкращаване на сроковете за издаване на работни визи за кадри от трети страни - до максимум 15-20 дни. Предлагат се и стартиране на регионални програми за подпомагане на заетостта в хотелиерството, през социалното министерство.

Ръст на заплатите и липса на кадри

От бранша предупреждавта, че липсата на работна ръка, заради все по-слабия интерес от страна на българските граждани да работят сферата на туризма, както и слабото обучение поставят под риск качеството на услугите.

На този фон работодателите все по-масово разчитат на чуждестранна работна ръка. По данни на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация в много хотели по българските курорти над 80% от работещите вече са чужденци от трети страни.

"Един от ключовите проблеми е липсата на подготовка и устойчива система за обучение на български кадри в сектора", коментира Веселин Налбантов, заместник-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

Мждувременно с над 750 свободни работни места започва подготовката за тазгодишния летен сезон само в Бургас, въпреки ръста на заплащането. Най-търсените позиции за лято 2026 са готвачи, камериерки, сервитьори, бармани, аниматори и спасители, като заплатите на готвачите достигат до 3 000 евро.

От началото на годината над 16 000 чуждестранни работници са наети на работа в туристическия сектор у нас. Те са предимно от Филипините, Непал и Централна Азия. Масова практика е кандидатите за работа да пътуват хиляди километри до някое българско консулство без да знаят дали ще бъдат одобрени. Има и случаи на работници, чиито документи са одобрени след края на сезона.

Затова и в момента бройката съвсем не е достатъчна, за да запълни недостига на персонал, като същевременно процедурите по наемане на служители от трети страни все още са тромави, алармират от бранша, настоявайки държавата да улесни процеса. Защото бизнесът ще разчита предимно на тези хора да спасят летния сезон. Заедно с български ученици и студенти, работещи по програми за сезонна заетост.