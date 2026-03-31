Туркменистан отново поставя туризма във фокуса на икономическата си политика. Това обаче се случва при режим на влизане, който на практика ограничава достъпа на чужденци. В резултат, въпреки инвестициите и амбициите, страната остава сред най-слабо посещаваните в света.
Повод за новия акцент върху сектора е международният форум и изложение "Turkmen Travel", който предстои в Ашхабад в средата на април. Подготовката тече на високо ниво, като вицепремиерът по културата Бахар Сейдова вече е представила напредъка пред властите.
Президентът Сердар Бердимухамедов, от своя страна, е разпоредил събитието да демонстрира туристическия потенциал на страната "по достоен начин".
Много усилия, а туристите са рядкост
На този фон обаче контрастът е очевиден. През последните години Туркменистан инвестира в модерни хотели в Ашхабад и курортната зона "Аваза", откри нови летища и организира международни събития. Въпреки това чуждестранните туристи остават рядкост, а дори желаещите да посетят страната често се сблъскват със сложни и продължителни визови процедури.
Ограниченията далеч не засягат само туризма. Представители на международни компании също срещат сериозни затруднения при влизане, което пряко се отразява върху бизнес активността. Показателен е случай от февруари 2024 г., когато специалисти на южнокорейската Hyundai Engineering не успяват да пристигнат навреме за възстановителни дейности в полимерен завод в Киянли след инцидент заради забавени визи.
Подобни случаи, по данни на източници, не са изключение.
Режимът на Туркменистан залага на криптовалутите
Според властите новият закон за крипто ще помогне за привличане на инвестиции
Интересът се повишава
В същото време интерес към страната има. Според участници на пазара комбинираните турове в Централна Азия остават популярни сред туристи от Китай, САЩ, Европа, Австралия, Южна Америка и Русия. До 2024 г. търсенето на пътувания до Туркменистан се е увеличило с около 50% спрямо периода 2018-2020 г. Реалният брой на посетителите обаче остава много нисък.
Така Туркменистан се оказва в ситуация, в която инвестира в инфраструктура и промотира туристическия си потенциал, но едновременно с това поддържа политики, които ограничават достъпа до страната.