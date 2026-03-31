Туркменистан отново поставя туризма във фокуса на икономическата си политика. Това обаче се случва при режим на влизане, който на практика ограничава достъпа на чужденци. В резултат, въпреки инвестициите и амбициите, страната остава сред най-слабо посещаваните в света.

Повод за новия акцент върху сектора е международният форум и изложение "Turkmen Travel", който предстои в Ашхабад в средата на април. Подготовката тече на високо ниво, като вицепремиерът по културата Бахар Сейдова вече е представила напредъка пред властите.

Президентът Сердар Бердимухамедов, от своя страна, е разпоредил събитието да демонстрира туристическия потенциал на страната "по достоен начин".

Много усилия, а туристите са рядкост

На този фон обаче контрастът е очевиден. През последните години Туркменистан инвестира в модерни хотели в Ашхабад и курортната зона "Аваза", откри нови летища и организира международни събития. Въпреки това чуждестранните туристи остават рядкост, а дори желаещите да посетят страната често се сблъскват със сложни и продължителни визови процедури.

Ограниченията далеч не засягат само туризма. Представители на международни компании също срещат сериозни затруднения при влизане, което пряко се отразява върху бизнес активността. Показателен е случай от февруари 2024 г., когато специалисти на южнокорейската Hyundai Engineering не успяват да пристигнат навреме за възстановителни дейности в полимерен завод в Киянли след инцидент заради забавени визи.

Подобни случаи, по данни на източници, не са изключение.

Интересът се повишава

В същото време интерес към страната има. Според участници на пазара комбинираните турове в Централна Азия остават популярни сред туристи от Китай, САЩ, Европа, Австралия, Южна Америка и Русия. До 2024 г. търсенето на пътувания до Туркменистан се е увеличило с около 50% спрямо периода 2018-2020 г. Реалният брой на посетителите обаче остава много нисък.

Така Туркменистан се оказва в ситуация, в която инвестира в инфраструктура и промотира туристическия си потенциал, но едновременно с това поддържа политики, които ограничават достъпа до страната.