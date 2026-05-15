Автомобилният гигант Stellantis и дългогодишният му китайски партньор Dongfeng подписаха сделка за 1,2 милиарда щатски долара за съвместно производство на автомобили с марки Peugeot и Jeep в Китай, съобщиха днес автомобилните производители, цитирани от световните медии. Компаниите намекват за бъдещо разширено сътрудничество.

Сделката се равнява на комбинирана инвестиция от над 8 милиарда юана или около 1 милиард евро, като се очаква Stellantis да допринесе с около 130 милиона евро. Тя ще бъде подкрепена от индустриалните политики в провинция Хубей и град Ухан, съобщиха от компаниите.

Насочено към снабдяване както на китайския пазар, така и на износ, споразумението е част от новата дългосрочна стратегия на Stellantis, която главният изпълнителен директор Антонио Филоса ще представи на 21 май. Колаборацията подчертава стремежа на френско-италианската група да се препозиционира на най-големия автомобилен пазар в света, да преоцени производствените възможности и да проправи пътя за евентуално по-нататъшно сътрудничество извън Китай.

Stellantis и Dongfeng също подписаха необвързващо стратегическо споразумение "за по-нататъшно засилване на сътрудничеството си чрез използване на мащаба, експертния опит и възможностите на двете страни за научноизследователска и развойна дейност в индустрията", се казва в изявление на Stellantis, цитирано от Reuters.

Китайските автомобилни производители са склонни да използват до голяма степен недостатъчно използвания производствен капацитет в Европа, за да ускорят местното производство и да подкрепят разширяването там. Филоза многократно е заявявала, че партньорствата ще бъдат част от бъдещата стратегия.

Миналата седмица от Stellantis обявиха, че ще започнат съвместно производство на автомобили в Европа с китайския си партньор Leapmotor, разширявайки сътрудничеството им отвъд дистрибуцията до производството.

Марката Peugeot ще произвежда автомобили в Китай, използвайки технологията на партньора в рамките на съществуващото съвместно предприятие DPCA. Компаниите заявиха днес, че планират да произвеждат и два офроуд автомобила с нова енергия с марката Jeep в завода на DPCA в Ухан за световните пазари, започвайки следващата година.

Този ход бележи завръщане към производството на Jeep в Китай, след като Stellantis и бившият партньор на Fiat-Chrysler GAC прекратиха съвместно предприятие за производство на Jeep през 2022 г. Оттогава Stellantis внася Jeep в Китай.

"С опит от повече от 30 години сътрудничество и споделен автомобилен опит, Stellantis и Dongfeng са готови да използват допълнително силните си страни и да представят изцяло нови автомобили с авангардни технологии за електрически превозни средства. Очакваме с нетърпение този проект и още по-голямо сътрудничество в бъдеще", заяви Филоса.

Dongfeng все още притежава дял от малко над 1% в Stellantis, след като е бил дългогодишен инвеститор в производителя на Peugeot PSA, който през 2021 г. се сля с Fiat Chrysler, за да образува Stellantis.