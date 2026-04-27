Стартирането на серийното производство в автомобилния завод на Stellantis в Крагуевац, Сърбия, вече допринася значително за сръбската икономика и то в условията на кризата в европейската индустрия, съобщава eKapija.

През лятото този бранш трябва да бъде укрепен чрез наемане на нови работници и въвеждане на нови смени в завода, който в момента произвежда няколко версии на "Fiat Grand Panda" и "Citroën C3", както и някои части за други производствени локации на компанията-майка, пише Bloomberg Adria.

Източник: Fiat

Според Иван Ристич, президент на Независимия синдикат FCA Сърбия (който обединява работниците на завода в Крагуевац), производството се увеличава и търсенето отразява нуждата от по-голям брой автомобили.

"Дневното производство варира, но мога да кажа, че сме близо до максималното производство", заяви той, без да разкрива точния брой произведени превозни средства, поради поверителния характер на данните.

По думите му най-произвежданият бензинов модел е "пандата" с 1,2-литров двигател и механична трансмисия.

"Този модел беше най-евтиният в нашата продуктова гама и наскоро беше на панаира в Белград. След него се прави предимно хибридната версия на "пандата", след това Citoën C3 и накрая напълно електрическият модел Panda. Разбира се, понякога има повече електрически модели в производство, понякога по-малко, понякога пък има повече хибридни модели - всичко зависи от търсенето", коментира Ристич.

В момента общият брой на работещите в сръбската фабрика на Stellantis надхвърля 3500. Компанията е най-големият износител в страната, което се отразява и в ръст на заплатите на работниците, коментират от дружеството.

По-голямата част от фабриката изнася за италианския и френския пазар, до Германия и други части на Европа.

Междувременно автомобилният гигант регистрира над 22 милиарда евро загуби, свързани основно с промяната на курса в стратегията за електрически автомобила. Акциите на компанията паднаха с 27 процента след публикуването на финансовия отчет, изтривайки почти 6 милиарда евро от стойността на дружеството.