Иновативна фабрика за роботи ще отвори врати това лято в сръбския град Шабац, съобщават местинте едии. Очаква се заводът да отвори врати официално още в края на юни или началото на юли, заяви сръбският президент Александър Вучич.

Държавният глава обяви новината на фона на посещение в Китай, където бяха проведени 32 срещи с представители на китайски компании.

"Надявам се, че редица нови търговски договори с Китай ще доведат до фантастични резултати. Новите китайски инвестиции в Сърбия може би ще надхвърлят 1 милиард евро", заяви Вучич.

Фабриката за хуманоидни роботи ще бъде отворена след инвестиция на китайската компания AGIBOT Innovation. В нея ще се използва приложен изкуствен интелект, като не става въпрос само за софтуер, но и за хардуер.

"Някой трябва да направи тези роботи, тези машини, като всичко това ще се случи в Сърбия. Става въпрос за три неща - фабрика за роботи, второто нещо би било, разбира се, да имаме център за данни и фабрика за данни.

Защо? Защото тези роботи трябва да имат 100 милиона часа обучение за това, което правят. Те са способни да ви приготвят чай, кафе, да гладят неща в къщата, да перат и всичко останало. И ние ще се опитаме да произведем всичко това тук и да бъдем първите в Европа и всичко това да се случи тази година" заяви Вучич още през февруари тази година.

AGIBOT Innovation е китайска технологична компания, специализирана в разработването и производството на хуманоидни роботи и изкуствен интелект. Седалището ѝ е в Шанхай, Китай, и е основана през февруари 2023 г.