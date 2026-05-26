България ще получи от Брюксел сумата от над €1 милиард този юни. Отпусканите средства са по Националния план за възстановяване и устойчивост и включват поисканото от страната ни четвърто плащане по плана в размер на €900 милиона и разплащане на замразените заради липса на реформи в антикорупционната комисия близо €370 милиона, съобщава БНР.

"За пет години България получи половината от средствата по ПВУ. Остават три месеца да получим другата половина. Залогът е близо €3 милиарда в следващите три месеца", коментира по-рано вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов пред bTV.

Снимка 761544

Източник: iStock

България изостава в реформите, но служебният кабинет е договорил с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация.

Румъния може да загуби милиард евро заради въглищните тецове

Румъния може да загуби милиард евро заради въглищните тецове

Според Брюксел северната ни съседка всъщност не е затворила централите, за които е поела ангажимент

До края на август страната ни трябва да разплати близо €4 милиарда по ПВУ. Заради технологичното забавяне в изплащането на средствата правителството възнамерява да изтегли предварително нов дълг. Последното пето плащане по плана е в размер на €1,6 милиарда.

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България е стратегическа програма на стойност €5,69 милиарда безвъзмездни средства, целяща икономическото и социално възстановяване от пандемията, както и провеждането на зелена и цифрова трансформация.

Мартин Търпанов: Положението с дълга не е розово, но не е и толкова драматично

"Положението с дълга не е розово, но не е и толкова драматично"

Външната среда също остава ключов фактор, подчерта Мартин Търпанов в студиото на Money.bg