България ще получи от Брюксел сумата от над €1 милиард този юни. Отпусканите средства са по Националния план за възстановяване и устойчивост и включват поисканото от страната ни четвърто плащане по плана в размер на €900 милиона и разплащане на замразените заради липса на реформи в антикорупционната комисия близо €370 милиона, съобщава БНР.

"За пет години България получи половината от средствата по ПВУ. Остават три месеца да получим другата половина. Залогът е близо €3 милиарда в следващите три месеца", коментира по-рано вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов пред bTV.

Източник: iStock

България изостава в реформите, но служебният кабинет е договорил с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация.

До края на август страната ни трябва да разплати близо €4 милиарда по ПВУ. Заради технологичното забавяне в изплащането на средствата правителството възнамерява да изтегли предварително нов дълг. Последното пето плащане по плана е в размер на €1,6 милиарда.

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България е стратегическа програма на стойност €5,69 милиарда безвъзмездни средства, целяща икономическото и социално възстановяване от пандемията, както и провеждането на зелена и цифрова трансформация.