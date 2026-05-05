Европейската комисия прие временна рамка за държавна помощ, за да даде възможност на държавите членки да подкрепят икономиката си заради кризата в Близкия изток, съобщават световните агенции. Тя е с абривиетурата METSAF и е за справяне с последиците в някои от най-изложените на риск сектори на икономиката. Сред тях са селско стопанство, рибарство, транспорт и енергоемки отрасли.

Временната рамка ще бъде в сила до 31 декември 2026-а година, като по време на периода на прилагане на рамката Европейската комисия ще прави преглед на съдържанието, обхвата и продължителността й в контекста на събитията в Близкия изток и общата икономическа ситуация.

Всяка страна обаче ще трябва сама да си осигури бюджет за държавната помощ, защото такъв на европейско ниво не е предвиден. Затова и за прилагането ѝ у нас ще се наложи да се осигурят средства с приемане на редовен бюджет за 2026 г. от новото Народно събрание, пише специализираното издание "Български фермер".

Подкрепата може да приеме различни форми за дружествата, осъществяващи дейност в секторите на селското стопанство, рибарството и транспорта. Това включва помощ въз основа на действителното потребление за покриване на част от увеличенията на цените на горивата или торовете и опростен подход за помощи в малък размер.

В METSAF е включена и временна корекция на рамката за държавна помощ във връзка с Пакта за чиста промишленост (CISAF), която дава възможност за повече гъвкавост и по-висок интензитет на помощта за справяне с покачването на цените на електроенергията.

От новата финансова инжекция, свързана със селското стопанство, става ясно, че държавите членки на ЕС ще могат да компенсират до 70% от допълнителните разходи на бенефициера, които са породени от увеличението на цените на горивата и торовете, причинено от кризата.

Увеличението на цената ще се определя от всяка държава членка, като се разглежда разликата между съответната пазарна цена и приложимата историческа референтна цена. След това общите допълнителни разходи ще бъдат изчислени въз основа на текущия разход на бенефициера или на последния такъв от преди кризата.

За земеделието опростеният вариант ще улесни фермерите да изпълнят условията за получаване на помощ. Той позволява на държавите членки да калибрират размера на индивидуалната помощ въз основа на елементи като размера и вида на дейността на бенефициерите, обща оценка на разхода на гориво в сектора или други съответни аналози, вместо стопаните да трябва да представят подробни доказателства за действителния си разход. При този вариант всеки може да получи до 50 000 евро.