Германското правителство ще придобие 40% дял в KNDS NV - франко-германският производител на танкове Leopard 2, Leclerc и самоходната артилерийска система Caesar. Сделката отваря пътя към едно от най-мащабните IPO в европейския отбранителен сектор, което се очаква да се проведе преди 13 юли на борсите във Франкфурт и Париж.

Сюжетът е с голямо значение и за България, която възнамерява да модернизира армията си с артилерийски системи именно от KNDS в рамките на мултимилионни сделки.

IPO-то се вписва в по-широкия контекст на засиленото европейско въоръжаване. Континентът ускорено възстановява военния си потенциал на фона на охладените отношения с администрацията на Доналд Тръмп и години на недостатъчно финансиране след края на Студената война. Германия вече вдигна тавана на заемите и отдели десетки милиарди евро за модернизация на армията си.

Огледална структура на собствеността

Покупката на 40-процентовия дял ще бъде извършена чрез германската държавна банка за развитие KfW, която ще придобие акциите от семействата Вегман и свързаните с тях акционери - наследниците на основателите на Krauss-Maffei Wegmann. Цената ще бъде формирана на база борсовата стойност при листването, без премия или отстъпка.

При оценка на компанията между 15 и 18 милиарда евро, Берлин ще плати между 6 и 7 милиарда евро.

Крайният резултат е симетрична структура: германските 40% чрез KfW съответстват на 40%, държани от френската държавна Giat Industries - която намалява дела си от 50%. И двете правителства ще разполагат с равни права на глас и управление, независимо от точния размер на дяловете. В рамките на две до три години след листването и двете страни планират да редуцират позициите си до 30%.

При листването се очаква около 10% от семейния дял и 10% от френската позиция да бъдат предложени на публични инвеститори. Семейство Вегман планира пълно излизане от компанията чрез борсовото предлагане.

На 18 юни Европейската комисия даде безусловно антитръстово одобрение на сделката по опростена процедура. Брюксел установи, че страните не оперират на едни и същи пазари и че доставките на KNDS за германското военно министерство не създават проблематична вертикална връзка.

KNDS отчита приходи от 4,4 милиарда евро за 2025 г. и портфейл от поръчки на стойност 33,1 милиарда евро. Компанията наема около 11 000 души.

Партньор на България

KNDS през следващите години се очаква да имат сериозен бизнес и в България. През миналата година стана ясно, че страната ни ще търси механизъм за финансиране на самоходните 155-милиметрови гаубици Caesar. Процедурата беше задвижена през 2026-а от служебното правителство.

Очаква се да се купят общо до 57 броя за около 320 милиона евро, като с тях ще бъдат въоръжени две бригади и един артилерийски полк. Caesar ще замени старите съветски 122-милиметрови самоходни оръдия "Гвоздика", като предлага много висока мобилност и значително подобрени точност и поразяваща сила.

Освен тях през март тази година стана ясно, че България ще купи и 12 ракетни системи за залпов огън MARS 3 - алтернатива на американските HIMARS. Очаква се те да струват около 350 милиона евро и да се доставят до 2030 г.

Говорим за комплекс, който може да унищожава цели на до 300 километра с високоточни ракети.