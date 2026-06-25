Крипто организацията Етериум съобщи, че предприема мащабна реорганизация на дейността си, която бележи една от най-съществените промени в управлението и развитието на мрежата през последните години.Фондацията намалява служителите си, преструктурира изследователската си дейност и концентрира ресурсите си върху развитието на базовия слой на Етериум. На този фон основната част от иновациите се прехвърлят към независими екипи и външни организации.

Към момента са съкратени 54 позиции, около 20% от работната си сила, като част от преструктурирането, свързано с актуализирания нов модел за разходите, пише The Defiant.

Решението идва в момент, когато водещия алткойн навлиза в нов етап от развитието си и вниманието постепенно се измества от експерименталните подобрения към увеличаване на капацитета на мрежата, оптимизиране на потребителското изживяване и решаване на дългосрочни инфраструктурни предизвикателства.

От организацията твърдят, че преструктурирането ще намали броя на служителите под 100 души. Паралелно с това изследователското и развойно звено ще бъде преименувано на "Protocol". Това е ход, който ясно разкрива по-тясната специализация на екипа.

Ръководството на фондацията определя промяната като естествена еволюция на екосистемата. Вместо да изпълнява ролята на централен двигател за всички технологични инициативи, организацията все по-често ще действа като координатор, стратегически партньор и пазител на дългосрочната визия на мрежата.

Случващото се отразява убеждението, че развитието на ЕТН трябва да бъде разпределено между много и независими организации, а не концентрирано в една институция.

Arkham Intelligence оценява ETH активите на EF на приблизително 209 милиона долара, което е почти шестгодишно дъно.