В медийното пространство се появи новината, че най-голямата крипто борса в света Binance е напът да напусне Европейския съюз.

Reuters по-рано писа, че компанията Binance Holdings Ltd. ще загуби разрешението си да обслужва клиенти от ЕС от следващия месец, тъй като заявлението ѝ за лиценз е на път да бъде отхвърлено. А крайният срок изтича на 30 юни.

В официално съобщение в социалните мрежи, от платформата вече предупредиха европейските си потребители за реалния риск от пълно преустановяване на операциите им на територията на Съюза.

След запитване на Money.bg към източник, близък до структурите на Binance България, стана ясно, че платформата вече не разполага с мениджър за страната.

Позиция на Binance

Според официално медийно изявление от името на Binance от тази сутрин става ясно че борсата "остава ангажирана към своите европейски потребители" и ще продължи да осъществява дейността си в съответствие с приложимото законодателство.

Както Money.bg вече писа, Binance официално избра Гърция за своя основна европейска регулаторна база. Идеята на борсата беше да получи лиценз от гръцкия регулатор Комисия за капиталовия пазар (HCMC).

Oт бopcaтa зa ĸpиптoвaлyти тогава зaявиxa пpeд Моnеу.bg, чe oчaĸвaт c нeтъpпeниe дa дoпpинecaт "зa дългocpoчния pacтeж нa eвpoпeйcĸaтa дигитaлнa финaнcoвa eĸocиcтeмa"

Според разследване на Reuters гръцкият регулатор се готви официално да отхвърли молбата за лиценз на Binance. НСМС е отказал коментар поради правила за поверителност.

Припомняме, че по-рано през май Европейската комисия наложи глоба от 500 милиона евро на Binance за нарушения, свързани с пране на пари, и липса на прозрачност. Това е най-голямата глоба, налагана досега на крипто компания в ЕС.

"Ние работим за получаване на MiCA лиценз и сме сътрудничили конструктивно с регулаторите през последните 18 месеца, включително чрез цялостен процес на кандидатстване в HCMC в Гърция", пишат от Binance.

Според правилата на MiCA, ако една крипто компания получи одобрение в една държава от ЕС, тя автоматично взима т.нар. "европейски паспорт" и може законно да оперира във всички останали 26 страни членки.

Ангажираност към Европа

От екипа на Binance допълват, че остават ангажирани към Европа и са готови да работят в рамките на "справедлива, предвидима и наистина хармонизирана регулаторна рамка MiCA".

"Ясната и последователна регулация е от съществено значение за потребителите, за индустрията и за конкурентоспособността на Европа в областта на дигиталните активи", завършва изявлението.

Подобни случаи са ясен сигнал, че Европа все повече ще следи нерегулирания крипто пазар. Без значение коя борса е "погната", европейските инвеститори са изправени пред нова реалност.