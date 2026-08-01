Технологичните гиганти залагат бъдещето на AI очила, гривни и микрофони, прикрепени към дрехите ни, а пазарът на носими AI устройства расте с шеметни темпове - особено в Китай.

Според мнозина това може да е "следващото голямо нещо" в света на технологиите. За момента обаче категорията все още търси себе си на фона на огромни инвестиции и немалко скандали.

Следващият смартфон или следващия VR шлем? Още не е ясно.

Пазарът се обръща към носимите AI устройства

Meta продава милиони очила, разработени заедно с EssilorLuxottica, които имат вградени камери и микрофони, а Samsung ще пусне собствени смарт очила по-късно тази година. OpenAI също разработва семейство хардуерни джаджи, а президентът на компанията Грег Брокман смята, че ерата на клавиатурите и мишките скоро ще остане в миналото.

Тенденцията е особено видима в Китай. Според данни, цитирани от People's Daily, продажбите на носими устройства с AI функции - слушалки, очила и часовници, са нараснали с над два пъти на годишна база през първото полугодие на 2026 г., измествайки телефоните, таблетите и лаптопите от централно място на щандовете в търговските центрове.

По прогноза на IDC, цитирана от изданието, доставките на широката категория на смарт очилата в Китай тази година ще достигнат 4,915 милиона броя - ръст от 77,7% на годишна база.

Технологичен скок и по-ниски цени

People's Daily посочва, че старите модели AI очила са били тежки и с неугледен дизайн, докато сега светлопропускливостта на лещите при масовите модели надхвърля 85%, теглото е паднало под 50 грама, а автономията достига около 9 часа.

Ръстът се дължи както на бързото технологично усъвършенстване, така и на пробива на местните марки - четири от първите пет места на китайския пазар през първото тримесечие се държат от китайски производители, а същото важи и за класацията в световен мащаб.

Според изданието зад това стоят и постижения на местните доставчици: серийно производство на подобрени лещи, алгоритми за компресия на AI модели, позволяващи гласово управление офлайн и нови нискоенергийни чипове.

Държавна политика подкрепя разрастването на сектора - от тази година смарт очилата бяха включени в националната програма за подмяна на стари стоки с нови, която предлага субсидия от 15% от цената, до 500 юана на бройка. При начални модели на цена около 1200 юана субсидията може да свали крайната цена под 1000 юана.

По данни на KPMG, цитирани от People's Daily, инвестициите в китайския сектор на носимите устройства през първото полугодие включват 83 сделки на обща стойност над 8,6 милиарда юана - близо до целия обем за 2025 г.

Как изглежда носенето на AI джаджи в реалния живот

CNN тества три устройства в продължение на няколко месеца - очилата Ray-Ban на Meta, гривната Amazon Bee Pioneer и рекордера Notepin S на Plaud, който се закача за дрехите.

По време на пътуване до Лисабон очилата на Meta са разпознали паметника Жеронимош само със снимка, без да е нужно търсене в телефона. На нетуъркинг събития гривната Bee е записвала разговори с разрешение и е предлагала контакти за последващо свързване.

Но устройствата често оставали неизползвани в чанта или чекмедже, защото социалната неловкост от записването на близки и колеги надделявала над практическата полза.

В един по-необичаен случай приложението на Bee изтълкувало споменаване на предстоящо преместване като признак за тревожност, свързана с "усещане за дом", и предложило да бъде заснет "любим кът" от текущото жилище. Доста неловко и футуристично.

От Amazon посочиха пред CNN, че системата се усъвършенства постоянно, а потребителите могат да отбелязват неточни изводи.

Опасения за поверителността

Директорът на програмата по интернет етика в Санта Клара Ирина Райку, коментира пред CNN, че за разлика от телефоните носимите устройства трудно се забелязват, заради което идеята за информирано съгласие на практика се разпада.

Очилата на Meta предизвикаха и обществено недоволство, след като бяха използвани за заснемане на жени без тяхно съгласие; компанията вече премахва такива клипове от Instagram и посочва, че светлинният индикатор на камерата не се изключва.

Кали Шрьодер от Electronic Privacy and Information Center предупреждава, че микрофони и камери в носими устройства могат да бъдат вкарвани дискретно и в пространства, смятани за лични.

Визията на индустрията

Изпълнителният директор на Qualcomm Кристиано Амон заяви пред журналисти, че част от най-големите компании в света работят по AI медальони, значки и бижута.

Старши вицепрезидентът на Amazon за устройствата и Alexa Панос Панай смята, че по-пълният контекст за деня на потребителя ще позволи на асистентите да вършат повече задачи вместо него.

А изпълнителният директор на Plaud Нейтън Сю се надява записите от устройствата на компанията да помогнат на AI моделите да разберат работата на хората по-добре и с течение на времето да съкратят работната седмица.

Пред акционерите на Meta пък Марк Зукърбърг заяви, че хората без AI очила или друг начин за взаимодействие с изкуствен интелект ще изпитат "значителен когнитивен дефицит" спрямо колегите и конкурентите си.

Иначе казано, технологичният свят играе all-in за AI джаджите. Почти както същият Зукърбърг залагаше всичко и на метавселената. Този път обаче е различно... нали?