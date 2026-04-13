Представете си следната ситуация. Инвестирали сте години наред в различни алткойни, купили сте си и малко биткойн "за всеки случай" и портфолиото ви изглежда по-добре от всякога. Животът обаче е непредвидим, всичко се случва с нас...

Мрак пред очите. Наследниците ви стоят пред вашия смартфон, който изисква FaceID или шестцифрен код, и осъзнават, че цялото ви богатство е заключено в една цифрова гробница, до която само вие имате ключа. А има и друго. Възможно е дори и да не разберат, че сте инвестирали години наред.

Ами сега?

Ако не сте подготвили почвата, вашите биткойни в някоя крипто борса могат буквално да се изпарят, защото бюрокрацията в облака не ви познава лично.

Проблемът на дигиталната ера е, че тя е проектирана така, че всичко си е "мое" - моят телефон, моят дигитален портфейл. Ако имате 10 000 евро в традиционна българска банка, процедурата е ясна и отработена... свидетелство за наследници, няколко подписа. Но ако същите тези пари са разпределени в два крипто портфейла например, вие оставяте на близките си по-скоро един лабиринт.

Изгубени завинаги

Оценките за завинаги изгубен биткойн варират, но компанията за блокчейн анализи Chainalysis и Ledger, световен лидер в производството на хардуерни портфейли, оценяват загубата от 2,3 до 3,7 милиона биткойна. Това представлява от 11% до цели 18% от максималното предлагане на 21 милиона единици - или стотици милиарди долари.

Те са там, светват на екрана, но никой не може да ги помръдне. Държат ги забравени пароли, унищожени хардуерни устройства и починали притежатели, оставили само мълчание след себе си.

Какво да правите?

В България законодателството е все още в начален стадий по темата. Няма специален нормативен акт, уреждащ наследяването на дигитални активи. Юристи прилагат по аналогия Закона за наследството, а от 2024 г. в ЕС криптовалутите официално се третират като финансови активи, което е стъпка напред, но не решава практическия проблем с достъпа до тях.

Крипто портфейлът ви не е банкова сметка. Правото на собственост се доказва не с документ, а с ключ - онези дълги пароли от 12 до 24 думи. Това е всичко, от което се нуждае наследникът. Много хора вече си вписват паролите за крипто портфейлите в завещанията си.

Направете аналогов опис. Описът на активите (кои борси ползвате, какви портфейли имате) помага на наследниците да знаят какво да търсят.

Проверете и функцията на Google Inactive Account Manager, която автоматично може да изпраща линк за изтегляне на данните ви на доверено лице, ако профилът ви не е бил активен определен период от време (напр. 3 или 6 месеца). Подценяван, но много полезен инструмент.

Максималната сигурност и контрол са важни, но те са и почти задънена улица за хората след нас. Инвестирали сте. Крипто портфейлът ви изглежда добре. Само един въпрос остава. Ако утре ви няма, ще знаят ли близките ви, че изобщо го има?