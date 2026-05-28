За период от 24 часа са ликвидирани крипто позиции за близо $1 милиард, става ясно от актуалните данни на Coinglass. Биткойн се понижи с над 3,5% за 24 часа, като тази сутрин българско време се търгуваше на цена от $72 800.

Етериум загуби близо 5% и падна под психологическото ниво от $2,000. По-сериозен натиск се наблюдаваше при алткойн сегмента, където Solana, XRP и Dogecoin регистрираха понижения между 4% и 8%, а редица по-рискови токени отчетоха двуцифрени загуби.

Общата пазарна капитализация на крипто активите падна до $2,45 трилиона.

Разпродажбите обхванаха почти целия дигитален пазар, като инвеститорите реагират на нарастващите опасения, че крехкото примирие между Вашингтон и Техеран може бързо да се разпадне и да доведе до нова ескалация около Ормузкия проток - един от най-важните енергийни маршрути в света, коментират анализатори, цитирани от световните медии.

Големият спад на т. нар. рискови активи дойде след като американското Централно командване (CENTCOM) потвърди нови удари срещу ирански военни цели край Бандар Абас. Американските сили са свалили четири ирански дрона около Ормузкия проток, а впоследствие са атакували наземна станция за управление на дронове, която според САЩ се е подготвяла да изстреля нов апарат, съобщи Reuters.

Това е вторият американски удар по ирански цели само за три дни и значително увеличава опасенията, че конфликтът може отново да излезе извън контрол.

Пазарите реагираха незабавно, като инвеститорите започнаха масово да намаляват експозицията си към по-рискови активи, включително криптовалути.