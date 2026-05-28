Надеждната мрежова инфраструктура все по-често се превръща в критична част от работата на хотели, логистични центрове, търговски обекти и административни сгради. Днес проблем със свързаността вече не означава просто липса на интернет, а риск от блокиране на цели бизнес процеси - от касови системи и складови операции до контрол на достъп и видеонаблюдение.

Това коментираха в студиото на Money.bg Емил Цонев, Presales&Project Manager в ТЕКРА (официален дистрибутор на Omada by TP-Link), и Радослав Димитров, управител на ЕЛПОРТ, по повод внедряването на решенията за мрежова свързаност Omada на TP-Link и многобройните ползи за различни по вид и предназначение сгради.

Решенията Omada на TP-Link представляват основата, върху която функционира цялата модерна свързана електроника в една сграда - от хотели и офиси до складове, магазини и жилищни пространства, обясни Цонев. По думите му системата позволява всички устройства да работят в една обща мрежа, независимо дали става дума за компютри, мобилни телефони, системи за сигурност или различни смарт решения.

"Много от тези устройства дори не са в глобалната мрежа, а просто трябва да работят помежду си. Omada позволява всички те да се свържат в една обща мрежа, да работят коректно, безотказно и да изпълняват тяхната функция", коментира още той.

Какво стои зад масовото навлизане на подобни решения?

Според експерта една от основните причини подобни системи да навлизат все по-масово е, че почти всеки съвременен проект вече разчита на множество взаимно свързани технологии. По думите му мрежовата инфраструктура е в основата на всички останали системи и без нея нормалната работа е практически невъзможна.

Доскоро подобен клас решения са били достъпни основно за големи компании заради високата цена и сложната поддръжка. Днес обаче ситуацията е различна, а бизнесът все по-често търси решения, които могат да се внедрят бързо и да се управляват дистанционно.

"Преди години беше много трудно първо човек да се докосне до такава техника, след това да си я позволи финансово, да я настрои и да я поддържа. И сроковете бяха безумни - чакаше се по половин година за оборудване. В момента всичко става много по-бързо, лесно се проектира, лесно се настройва и реално всичко работи", обясни той.

Радослав Димитров, който ръководи компанията-инсталатор на решенията Omada на част от проектите, даде конкретен пример с хотел в Банско. Там системата е била подменена в активен сезон и без прекъсване на работата на обекта. Преди модернизацията хотелът е имал сериозни проблеми със свързаността, които са засягали както гостите, така и вътрешните системи.

"Хотелът си работеше, не беше затворен, докато внедрявахме системата. Просто с добра организация с управителя нещата се случиха без никакъв проблем. За тях беше изключително важно интернетът да бъде на ниво, защото имаха постоянни оплаквания от предишната система. Освен гостите и самите служители имат нужда от този интернет - рецепция, видеонаблюдение, всички връзки в хотела бяха обвързани с това", разказа Димитров.

Спирането на системата блокира цялата сграда

По думите му при подобни обекти проблемът далеч не се изчерпва само с неудобство за гостите. Все повече хотели разчитат на дигитализирани процеси - електронни карти за достъп, онлайн резервации, системи за управление на стаите и дистанционна комуникация. При срив на мрежата реално може да бъде блокирана цялата работа на хотела.

"В един хотел, ако спре системата, той е блокиран изцяло. Дори вратите може да не се отварят на места, ако гостите са в помещенията. Става много неприятна ситуация", коментира още Радослав Димитров.

Другият проект, който гостите коментираха, е логистичен център с две отделни сгради, между които е изградена безжична комуникация. Там ролята на мрежовата инфраструктура е още по-критична, защото всички складови операции и доставки преминават през ERP система.

"Логистичният център приема стоката, завежда я чрез системата в склада и след това зарежда магазините. Ако системата не работи, спира логистиката, спират доставките, спира цялата организация. По веригата са вързани още много неща и всичко зависи от това връзката да работи постоянно", обясни Димитров. Подобен тип решение не просто улеснява процесите, а ускорява развитието на бизнеса и го придвижва с години напред по отношение на организацията и ефективността, категоричен бе той.

Според специалиста от ТЕКРА именно непрекъсваемостта е едно от най-големите предимства на подобен тип решения. По думите му това важи както за бизнеса, така и за държавната администрация.

"Представете си голяма хранителна верига с 10 каси и локален склад. Ако мрежата спре, касите спират, складът спира, терминалите спират. Същото е и в държавната администрация - местни данъци, деловодни системи, гражданско състояние, всичко зависи от мрежата. Целият процес спира да работи", подчерта той.

Мрежовата система - задължителна

Гостите коментираха още един от ключовите въпроси на инвеститорите - цена и възвръщаемост. Макар според тях Omada да е без конкуренция в своя клас, по мнение на Цонев обаче подобен тип инфраструктура не бива да се разглежда като стандартна инвестиция с директна възвръщаемост. Защото мрежовата система е задължителна основа за работата на всички останали технологии в една модерна сграда, смята експертът.

"Omada е като асансьора на сградата. Никой не го инсталира, за да продава билети и да си връща инвестицията от него. Просто трябва да го има. Нито една от останалите системи - видеонаблюдение, контрол на достъп, пожароизвестяване или вътрешни бизнес системи, не може да работи без добре изградена мрежа", коментира Цонев.

Двамата експерти са категорични, че инвеститорите все по-често започват да гледат на мрежовата инфраструктура като на задължителна част от всяка модерна сграда. А обратната връзка от клиентите е показателна - собствениците на обектите вече планират внедряване на подобни решения и в други свои обекти.

"Честно казано, ние дори вече сме забравили някои от нещата там (бел. ред. на обекта), защото реално не сме се занимавали с поддръжка и проблеми. Това е може би най-важното - когато една система работи както трябва, тя просто остава невидима за клиента", сподели Радослав Димитров.

