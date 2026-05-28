Новопостроените търговски площи в България през първото тримесечие на 2026 г. достигат най-високото си ниво за последните две години и половина с 39 500 квадратни метра, като целият обем е реализиран в ритейл паркове, става ясно от анализа на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton.

Активизиране се вижда и по линия на самите обекти - за периода са били открити 67 магазина на около 33 000 квадратни метра площ, което е почти двойно спрямо Q1 на миналата година (36 магазина и 17 000 квадратни метра площ). Основната част от ръста е отново в ритейл парковете.

Около една четвърт от новооткритите търговски площи са заети от търговци на модни стоки, следвани от хранителните вериги, магазините със смесени стоки, заведенията, мебелите и стоките за дома.

Към момента 52% от търговските площи са в молове, а 48% - в 71 ритейл парка. Почти сигурно е обаче, че до октомври 2026 г. обемът на площите, разположени в ритейл паркове, ще надмине този в моловете, посочват експертите.

В големите закрити търговски центрове в София свободните площи растат до ниво от 3,5% при 2,2% в края на 2025 г.

Към края на първото тримесечие на 2026 г. строителни работи се извършват по общо 15 ритейл парка в 13 града в страната. Обемът на площите в строеж възлиза на 133 483 кв. м, а още около 170 000 кв. м (9 ритейл парка и един мол) се намират в различни етапи на планиране.

Сред по-големите сделки, реализирани през периода, авторите на анализа посочват придобиването на Varna Towers от местни инвеститори. Комплексът има 18 500 квадратни метра офис площ и 29 000 квадратни метра за магазини.

"Търговската част на комплекса, която е по-голяма от почти половината молове в София, изпитва затруднения да привлече наематели. Към момента няма публична информация за намеренията на новите собственици по отношение на търговските площи", отбелязват от Cushman & Wakefield | Forton.