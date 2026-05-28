През 2025 г. 10,45 милиона души са били заети като специалисти по информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в целия ЕС, което представлява 5,0% от всички заети. Това отразява продължаваща възходяща тенденция, като делът се е увеличил с 0,1 процентен пункт (п.п.) спрямо предходната година и с 1,5 п.п. от 2015 г. насам, показа сколошно проучване на Евростат.

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) остават сред най-бързо развиващите се и икономически значими сектори в България. Понятието обхваща софтуерната индустрия, хардуера, телекомуникациите, аутсорсинга на бизнес процеси (BPO) и научната дейност в тази сфера.

Броят на ИКТ специалистите е отбелязал по-силен растеж през 2020 г. (+7,1%) и 2021 г. (+5,7%), но е загубил инерция през следващите години, с годишно увеличение от 4,0% между 2022 г. и 2023 г., 4,5% между 2023 г. и 2024 г. и 2,6% между 2024 г. и 2025 г. Въпреки неотдавнашното забавяне, секторът е отбелязал стабилен растеж през десетилетието, показвайки, че може да издържи на икономически колебания.

През 2025 г., както и през предходната година, Швеция регистрира най-висок дял на ИКТ специалистите в общата заетост (8,9%), следвана от Люксембург (8,7%) и Финландия (7,8%). За разлика от това, най-ниските дялове са регистрирани в Гърция (2,5%), Румъния (2,7%) и Италия (3,8%).

България е четвърта сред страните в ЕС с най-висок дял жени сред заетите в сектора

По-голямата част от заетите в ЕС ИКТ специалисти през 2025 г. са мъже - 80,5%, докато жените представляват само 19,5%. В сравнение с 2015 г. делът на жените се е увеличил с 3 процентни пункта. Най-нисък дял на жените, заети като ИКТ специалисти, е регистриран в Чехия (12,9%), Унгария (15,0%) и Словакия (15,5%). От другата страна, най-висок дял на заетите жени е наблюдаван в Румъния (27,8%), Латвия (25,9%) и България (25,0%), показват данните.

Общо в ЕС през 2025 г. почти три четвърти (74,8 на сто) от наетите хора са имали завършено ИКТ висше образование, а останалите 25,2 на сто са били със средно или полувисше образование.

Съществуват съществени различия между държавите членки. Най-висок дял на висшисти сред заетите с ИКТ образование се отчита в Дания (97,7 на сто), Франция (96,6 на сто), Кипър (96,4 на сто), Ирландия (92,3 на сто), България (91,1 на сто) и Хърватия (90,9 на сто).