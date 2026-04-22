Едва 34% от българите между 25 и 64 години са висшисти, показва докладът за миналата година на ОИСР за състоянието на образователните системи по света "Образование с един поглед". Това е 8% под средния процент за Организацията, като страната ни се нарежда сред последните в Европа. След нас остават Турция и Румъния, които имат съответно 27% и 19% висшисти в тази възрастова група.

Интересното е, че сред страните, които показват най-лоши резултати, се намира и родината на най-стария университет на континента - Италия (22%). В другата крайност е Ирландия, която е на първо място в Европа и на второ в света с 58% висшисти в диапазона 25-64 години.

Според анализаторите на ОИСР голямата разлика е индикатор за проблеми в системата и подчертава неравномерния достъп до висше образование в региона.

На първо място в класацията е Канада, която има 63%, показват данни на Visual Capitalist, базирани на доклада. Сред първите се нареждат още Япония (57%), Южна Корея (56%), Люксембург и Обединеното кралство с 54%, както и Австралия, Швеция, Израел, САЩ и Норвегия с над половината завършили висше образование в изследваната група.

Високите резултати на тези страни показват тенденция за пренасочване на икономиките им към пазари на по-висококвалифициран труд.

В другата крайност са страни като Китай (19%), Индия (14%) и Индонезия (13%), чиито икономики в голяма степен са съсредоточени главно върху производството, а компаниите, които имат заводи там, често са разследвани за лоши условия на труд и ниско заплащане.

Според експертите "подкрепата за равния достъп до висше образование остава от решаващо значение за укрепване на социалната мобилност, тъй като образователното ниво тясно отразява резултатите на пазара на труда."

Според изследването 48% от младите хора в страните от ОИСР са с висше образование. Макар това ниво да е най-високото досега, ръстът на завършващите тази степен се забавя от 2021 година насам. Едва 43% от новите студенти в бакалавърски програми завършват в рамките на очакваната продължителност на програмата, а причините за това варират от несъответствие между очакванията и съдържанието на програмата до ограничена академична и социална подкрепа и финансови бариери.